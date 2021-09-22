Обзор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi

Тестируемый сегодня гибридный видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi оснащен Wi-Fi модулем, магнитным быстросъемным креплением, жаро- и морозостойким конденсатором, корейско-российским радар-детектором, фильтром датчиков слепых зон, GPS-информатор и сопровождается бесплатным приложением с поддержкой дистанционного управления.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Эта линейка вышла в нескольких вариантах комплектации, помимо изучаемой нами есть EVO Wi 2CH с двухканальной съемкой и топовый EVO Pro. Стоимость составляет 16990, 17990 и 19990 соответственно.
EVO в названии означает замену матрицы Sony IMX 307 на IMX 335, которая в отличие от нее поддерживает честное 1440p разрешение. Как итог в этой модели декларируемая съемка идет без интерполяции.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства в примере с комплектацией дополнительной камеры. Ее набор включает два варианта крепления на лобовом стекле, клипсы для укладки кабеля, скребок, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и карточка с благодарностью за покупку.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Внешний вид

К отмеченной выше комплектации стоит добавить CPL-фильтр, он изначально установлен на объектив. Это линза со специальным напылением, задача которой заключается в устранении отражения лобового стекла и бликов.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Объектив собран из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов. Диафрагма F/1.8, он не искажает боковые участки при съемке.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Помимо этого, видео, снимаемое видеорегистратором с установленным фильтром, получается более контрастным и также повышается общая детализация.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

На фронтальной стороне также расположена зона с патч-антенной. Она не выступает за пределы корпуса и позволила сохранить компактные габариты.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Отсутствие хромированных и ярких элементов оформления делает устройство не приметным со стороны улицы.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

По боковым граням у TrendVision Hybrid Signature EVO Wi распределены механические кнопки управление. Процесс взаимодействия с интерфейсом и управление ключевыми функциями реализован интуитивно.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Установлен 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 640х460 пикселей. Экран яркий, изображение с него хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Интерфейс видеорегистратора хорошо проработан. Информация с предупреждениями по стационарным камерам и радарам считывается боковым зрением.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Все важные уведомления также сопровождаются голосовыми и звуковыми уведомлениями. Дисплей и предупреждения можно настроить под свои требования в настройках

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Запись видеофайлов ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой памяти объемом 256 Гбайт.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

С креплением на стекле устройство соединяется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые и без риска излома в зимнее время.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

GPS-антенна находится в основании ножки крепежа. Так улучшается качество приема и сокращается время на холодный старт.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Крепление дает возможность поворачивать видеорегистратор на 360 градусов и изменение угла наклона. Выбранное положение дополнительно фиксируется накатанной гайкой.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

На выбор есть крепеж с площадкой, использующий двухсторонний скотч, и вакуумная присоска с прижимной ножкой.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Кабель питания подключается к креплению. Так владелец сможет организовать аккуратную укладку кабеля в салоне, спрятав основную его длину под обшивкой. Для этого также предусмотрели набор клипс-фиксаторов.

Настройки

Меню управления TrendVision Hybrid Signature EVO Wi с тремя разделами. В первой можно выставить отдельное разрешение, яркость и экспозицию для ночной и дневной съемок.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Время для начала ночного и дневного режимов работы. Включение датчика движения и тип битрейта. WDR и HDR.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Режим работы радара, тишины. Беззвучные оповещения, автотрасса и автогород. Предел превышения и максимальная скорость.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Дополнительные параметры системы.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Софт

Устройство оснащено точкой доступа Wi-Fi, используемое для соединения со смартфона. Взаимодействие идет через бесплатное приложение Trendvision Connect.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Главный экран его в виде плиток: видео на устройстве, загруженные видеофайлы, обновления и настройки.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Выводится список отснятых файлов. Выбранные удаляются или переносятся в память смартфона. Для создания копии не нужно снимать карту памяти и само устройство со стекла. Можно просмотреть видеоролики.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Проведение настроек базовых параметров работы.

Радар-детектор

Используются передовые сигнатурные технологии детектирования. Мы эксплуатировали его в течение длительного времени, как в условии города, так и трасса. Уверенно детектирует комплексы с активным излучением, а также те, что используют излучение с низким уровнем мощности.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

По большей части комплексов выводились предупреждения за 1 километр. Этого расстояние с запасом для снижения текущей скорости. Эффективно работала система фильтрации помех. Устройство не реагировало на вышки связи, датчики слепых зон в автомобилях и других источников излучения, на которых шумят обычные радар-детекторы.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Поддерживается вывод предупреждений по стационарным точкам. Это различные типы комплексов, включая АВТОДОРИЯ и другие фоторадары. База активно пополняется. За прошедшее время эксплуатации штрафы получены не были.

Видеозапись

Видео ролики записывает в разрешении 1440p, без интерполяции. Установлена матрица Sony Starvis IMX335, данные с которой обрабатывает процессор NTK96675.

Дневная съемка TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Номерные знаки автомобилей хорошо читаются. Резкость по всей площади кадра. Файлы можно будет использовать при разборе спорных ситуаций на дороге.

Ночная съемка TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision Hybrid Signature EVO Wi – видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором флагманского уровня. Детальные настройки, приложение для дистанционного управления, IPS-дисплей, магнитное крепление, CPL-фильтр, суперконденсатор, широкий угол обзора, поддержка емких кар памяти, высокое разрешение снимаемых видео.
TrendVision Hybrid Signature EVO Wi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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