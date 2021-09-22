Обзор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi

Эта линейка вышла в нескольких вариантах комплектации, помимо изучаемой нами есть EVO Wi 2CH с двухканальной съемкой и топовый EVO Pro. Стоимость составляет 16990, 17990 и 19990 соответственно.
Объектив собран из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов. Диафрагма F/1.8, он не искажает боковые участки при съемке.
Помимо этого, видео, снимаемое видеорегистратором с установленным фильтром, получается более контрастным и также повышается общая детализация.
На фронтальной стороне также расположена зона с патч-антенной. Она не выступает за пределы корпуса и позволила сохранить компактные габариты.
Отсутствие хромированных и ярких элементов оформления делает устройство не приметным со стороны улицы.
По боковым граням у TrendVision Hybrid Signature EVO Wi распределены механические кнопки управление. Процесс взаимодействия с интерфейсом и управление ключевыми функциями реализован интуитивно.
Установлен 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 640х460 пикселей. Экран яркий, изображение с него хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.
Интерфейс видеорегистратора хорошо проработан. Информация с предупреждениями по стационарным камерам и радарам считывается боковым зрением.
Все важные уведомления также сопровождаются голосовыми и звуковыми уведомлениями. Дисплей и предупреждения можно настроить под свои требования в настройках
Запись видеофайлов ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой памяти объемом 256 Гбайт.
С креплением на стекле устройство соединяется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые и без риска излома в зимнее время.
GPS-антенна находится в основании ножки крепежа. Так улучшается качество приема и сокращается время на холодный старт.
Крепление дает возможность поворачивать видеорегистратор на 360 градусов и изменение угла наклона. Выбранное положение дополнительно фиксируется накатанной гайкой.
На выбор есть крепеж с площадкой, использующий двухсторонний скотч, и вакуумная присоска с прижимной ножкой.
Кабель питания подключается к креплению. Так владелец сможет организовать аккуратную укладку кабеля в салоне, спрятав основную его длину под обшивкой. Для этого также предусмотрели набор клипс-фиксаторов.
Время для начала ночного и дневного режимов работы. Включение датчика движения и тип битрейта. WDR и HDR.
Режим работы радара, тишины. Беззвучные оповещения, автотрасса и автогород. Предел превышения и максимальная скорость.
Дополнительные параметры системы.
Главный экран его в виде плиток: видео на устройстве, загруженные видеофайлы, обновления и настройки.
Выводится список отснятых файлов. Выбранные удаляются или переносятся в память смартфона. Для создания копии не нужно снимать карту памяти и само устройство со стекла. Можно просмотреть видеоролики.
Проведение настроек базовых параметров работы.
По большей части комплексов выводились предупреждения за 1 километр. Этого расстояние с запасом для снижения текущей скорости. Эффективно работала система фильтрации помех. Устройство не реагировало на вышки связи, датчики слепых зон в автомобилях и других источников излучения, на которых шумят обычные радар-детекторы.
Поддерживается вывод предупреждений по стационарным точкам. Это различные типы комплексов, включая АВТОДОРИЯ и другие фоторадары. База активно пополняется. За прошедшее время эксплуатации штрафы получены не были.