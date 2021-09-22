Обзор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi

Тестируемый сегодня гибридный видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi оснащен Wi-Fi модулем, магнитным быстросъемным креплением, жаро- и морозостойким конденсатором, корейско-российским радар-детектором, фильтром датчиков слепых зон, GPS-информатор и сопровождается бесплатным приложением с поддержкой дистанционного управления.

Комплектация

Эта линейка вышла в нескольких вариантах комплектации, помимо изучаемой нами есть EVO Wi 2CH с двухканальной съемкой и топовый EVO Pro. Стоимость составляет 16990, 17990 и 19990 соответственно.EVO в названии означает замену матрицы Sony IMX 307 на IMX 335, которая в отличие от нее поддерживает честное 1440p разрешение. Как итог в этой модели декларируемая съемка идет без интерполяции.Упакован в коробку с изображением устройства в примере с комплектацией дополнительной камеры. Ее набор включает два варианта крепления на лобовом стекле, клипсы для укладки кабеля, скребок, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и карточка с благодарностью за покупку.

Внешний вид

К отмеченной выше комплектации стоит добавить CPL-фильтр, он изначально установлен на объектив. Это линза со специальным напылением, задача которой заключается в устранении отражения лобового стекла и бликов.

Объектив собран из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов. Диафрагма F/1.8, он не искажает боковые участки при съемке.

Помимо этого, видео, снимаемое видеорегистратором с установленным фильтром, получается более контрастным и также повышается общая детализация.

На фронтальной стороне также расположена зона с патч-антенной. Она не выступает за пределы корпуса и позволила сохранить компактные габариты.

Отсутствие хромированных и ярких элементов оформления делает устройство не приметным со стороны улицы.

По боковым граням у TrendVision Hybrid Signature EVO Wi распределены механические кнопки управление. Процесс взаимодействия с интерфейсом и управление ключевыми функциями реализован интуитивно.

Установлен 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 640х460 пикселей. Экран яркий, изображение с него хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.

Интерфейс видеорегистратора хорошо проработан. Информация с предупреждениями по стационарным камерам и радарам считывается боковым зрением.

Все важные уведомления также сопровождаются голосовыми и звуковыми уведомлениями. Дисплей и предупреждения можно настроить под свои требования в настройках

Запись видеофайлов ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой памяти объемом 256 Гбайт.

С креплением на стекле устройство соединяется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые и без риска излома в зимнее время.

GPS-антенна находится в основании ножки крепежа. Так улучшается качество приема и сокращается время на холодный старт.

Крепление дает возможность поворачивать видеорегистратор на 360 градусов и изменение угла наклона. Выбранное положение дополнительно фиксируется накатанной гайкой.

На выбор есть крепеж с площадкой, использующий двухсторонний скотч, и вакуумная присоска с прижимной ножкой.

Настройки

Кабель питания подключается к креплению. Так владелец сможет организовать аккуратную укладку кабеля в салоне, спрятав основную его длину под обшивкой. Для этого также предусмотрели набор клипс-фиксаторов.Меню управления TrendVision Hybrid Signature EVO Wi с тремя разделами. В первой можно выставить отдельное разрешение, яркость и экспозицию для ночной и дневной съемок.

Время для начала ночного и дневного режимов работы. Включение датчика движения и тип битрейта. WDR и HDR.

Режим работы радара, тишины. Беззвучные оповещения, автотрасса и автогород. Предел превышения и максимальная скорость.

Дополнительные параметры системы.

Софт

Устройство оснащено точкой доступа Wi-Fi, используемое для соединения со смартфона. Взаимодействие идет через бесплатное приложение Trendvision Connect.

Главный экран его в виде плиток: видео на устройстве, загруженные видеофайлы, обновления и настройки.

Выводится список отснятых файлов. Выбранные удаляются или переносятся в память смартфона. Для создания копии не нужно снимать карту памяти и само устройство со стекла. Можно просмотреть видеоролики.

Радар-детектор

Проведение настроек базовых параметров работы.Используются передовые сигнатурные технологии детектирования. Мы эксплуатировали его в течение длительного времени, как в условии города, так и трасса. Уверенно детектирует комплексы с активным излучением, а также те, что используют излучение с низким уровнем мощности.

По большей части комплексов выводились предупреждения за 1 километр. Этого расстояние с запасом для снижения текущей скорости. Эффективно работала система фильтрации помех. Устройство не реагировало на вышки связи, датчики слепых зон в автомобилях и других источников излучения, на которых шумят обычные радар-детекторы.

Видеозапись

Дневная съемка TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Ночная съемка TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Итоги

Поддерживается вывод предупреждений по стационарным точкам. Это различные типы комплексов, включая АВТОДОРИЯ и другие фоторадары. База активно пополняется. За прошедшее время эксплуатации штрафы получены не были.Видео ролики записывает в разрешении 1440p, без интерполяции. Установлена матрица Sony Starvis IMX335, данные с которой обрабатывает процессор NTK96675.Номерные знаки автомобилей хорошо читаются. Резкость по всей площади кадра. Файлы можно будет использовать при разборе спорных ситуаций на дороге.TrendVision Hybrid Signature EVO Wi – видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором флагманского уровня. Детальные настройки, приложение для дистанционного управления, IPS-дисплей, магнитное крепление, CPL-фильтр, суперконденсатор, широкий угол обзора, поддержка емких кар памяти, высокое разрешение снимаемых видео.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".