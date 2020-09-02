Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Сегодня в центре внимания у нас комбо-видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature с поддержкой сигнатурных технологий и съемки в 2К-разрешении. Это базовая модель в этом семействе, помимо нее, есть модификации со встроенным Wi-Fi модулем и поддержки двухканального режима. Стоимость в зависимости от выбранного варианта варьируется от 12990 до 16990 рублей.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. В рамках данного обзора мы также затронем особенности работы старших модификаций.Упаковано в коробку из черного картона с матовой текстурой. На основании нанесена сводная информация по характеристикам. Комплектующие внутри распределены по отдельным коробкам с соответствующей маркировкой. Набор включает два вида крепления, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для кабеля, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Используется патч-антенна, позволившая заметно сократить габариты корпуса видеорегистратора. На стекле он занимает ограниченное пространство.

Есть возможность выбора между двумя вариантами крепления. Распространённая вакуумная присоска и площадка со скотчем.

В основании площадки выведен miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Для соединения корпуса и крепления задействован быстросъемный магнит.

Предусмотрен поворот на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется накатанным винтом. Упрощен скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Выполнен корпус TrendVision Hybrid Signature из черного пластика. На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз.

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 640 на 360 пикселей. Яркость высокая, читаемо под разными углами наклона.

Поддерживается несколько вариантов выводимой информации. Поддерживаются голосовые и звуковые подсказки с регулируемой громкостью.

Управляется при помощи четырех механических кнопок, по две справа и слева. Зафиксированы в корпусе хорошо.

Настройки

Запись ведется на карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Слот с замковым механизмом, исключающим случайное извлечение.С экрана видеорегистратора проводятся детальные настройки работы системы. Вкладка с тонкой настройкой видеосъемки.

Корректируется работа радар-детектора и GPS-информатора.

Общие настройки системы. Просмотр отснятых ранее файлов.

TrendVision Hybrid Signature Wi

Есть модификация со встроенными Wi-Fi. Для нее можно загрузить приложение и провести настройки с экрана смартфона. Оно же используется для обновления прошивки. Выгружаются копии файлов в память телефона.

Радар-детектор

Перед началом эксплуатации провели обновление прошивки и базы данных стационарных точек. TrendVision Hybrid Signature продемонстрировал уверенное детектирование переносных комплексов на большом расстоянии, позволяющем скорректировать скорость для избегания получения штрафов. Выводились предупреждения по современным системам с маломощным излучением.

Устройство предлагает несколько пресетов работы. Наиболее эффективным стал «Интеллектуальный», с ним корректируется режим в зависимости от текущей скорости движения. Эффективно фильтруются ложные срабатывания от датчиков безопасности в автомобилях, рядом с парковками и торговыми центрами, а также вышками сотовой связи.

Модуль GPS/ГЛОНАСС выводит предупреждения по стационарно расположенным камерам и радарам. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Наполнение базы хорошее.

Тесты

Дневная съемка TrendVision Hybrid Signature

Запись ведет в 2К-разрешении. Ролики с высокой четкостью и детализацией, как в ночное, так и дневное время.

Ночная съемка TrendVision Hybrid Signature

За обработку изображения отвечает процессор NTK96675. Высокочувствительная матрица SONY STARVIS IMX307. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

Вторая камера TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH

Выше мы отмечали о наличии версии TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH, поддерживающей двухканальную съемку. При установке второй камеры разрешение основного канала сокращается до Full HD.

Итоги по TrendVision Hybrid Signature

TrendVision Hybrid Signature – сигнатурный комбо-видеорегистартор с высоким качеством съемки и точным детектированием радаров с активным излучением, а также хорошим наполнением базы стационарных точек. Два варианта крепления с быстросъемным магнитом, аккуратный внешний вид, CPL-фильтр, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.