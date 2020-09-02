Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

К моменту публикации продажи уже стартовали. В рамках данного обзора мы также затронем особенности работы старших модификаций.
КомплектацияУпаковано в коробку из черного картона с матовой текстурой. На основании нанесена сводная информация по характеристикам. Комплектующие внутри распределены по отдельным коробкам с соответствующей маркировкой. Набор включает два вида крепления, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для кабеля, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видИспользуется патч-антенна, позволившая заметно сократить габариты корпуса видеорегистратора. На стекле он занимает ограниченное пространство.
Есть возможность выбора между двумя вариантами крепления. Распространённая вакуумная присоска и площадка со скотчем.
В основании площадки выведен miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Для соединения корпуса и крепления задействован быстросъемный магнит.
Предусмотрен поворот на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется накатанным винтом. Упрощен скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Выполнен корпус TrendVision Hybrid Signature из черного пластика. На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз.
Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей с разрешением 640 на 360 пикселей. Яркость высокая, читаемо под разными углами наклона.
Поддерживается несколько вариантов выводимой информации. Поддерживаются голосовые и звуковые подсказки с регулируемой громкостью.
Управляется при помощи четырех механических кнопок, по две справа и слева. Зафиксированы в корпусе хорошо.
Запись ведется на карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Слот с замковым механизмом, исключающим случайное извлечение.
НастройкиС экрана видеорегистратора проводятся детальные настройки работы системы. Вкладка с тонкой настройкой видеосъемки.
Корректируется работа радар-детектора и GPS-информатора.
Общие настройки системы. Просмотр отснятых ранее файлов.
TrendVision Hybrid Signature WiЕсть модификация со встроенными Wi-Fi. Для нее можно загрузить приложение и провести настройки с экрана смартфона. Оно же используется для обновления прошивки. Выгружаются копии файлов в память телефона.
Радар-детекторПеред началом эксплуатации провели обновление прошивки и базы данных стационарных точек. TrendVision Hybrid Signature продемонстрировал уверенное детектирование переносных комплексов на большом расстоянии, позволяющем скорректировать скорость для избегания получения штрафов. Выводились предупреждения по современным системам с маломощным излучением.
Устройство предлагает несколько пресетов работы. Наиболее эффективным стал «Интеллектуальный», с ним корректируется режим в зависимости от текущей скорости движения. Эффективно фильтруются ложные срабатывания от датчиков безопасности в автомобилях, рядом с парковками и торговыми центрами, а также вышками сотовой связи.
Модуль GPS/ГЛОНАСС выводит предупреждения по стационарно расположенным камерам и радарам. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Наполнение базы хорошее.