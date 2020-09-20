Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса

Осень и зима традиционное время всплеска респираторных заболеваний, хотя с учетом текущих трендов риск сохраняется в течение всего года. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали портативные УФ-стерилизаторы для обработки воздуха, а также контейнеры для носимых вещей. Для регулярного применения дома или в офисе, оптимальным выбором станут рециркуляторы. Как пример, TrendVision ST-1, использующий УФ-лампу и позволяющий использовать в помещении совместно с нахождением там людей.

TrendVision ST-1 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Внешний вил

Упакован в коробку из транспортировочного картона. Нанесена наклейка с общими техническими характеристиками. Комплект включает силовой кабель и инструкцию.Выполнен в корпусе из металла. Минималистичный дизайн в стиле лофт.

На крышке зона с узором в виде участка ДНК. Эта часть во время работы подсвечивается синей подсветкой.

По краям вентиляционные отверстия с защитной решеткой, предотвращающей попадание внутрь крупных объектов.

На основании по периметру четыре резиновые ножки. Они обеспечивают устойчивое расположение на ровной поверхности.

Еще одним вариантом фиксации предлагается использование VESA-75 кронштейна, соответствующие винтовые отверстия присутствуют на корпусе.

Тесты

На боковой грани TrendVision ST-1 гнездо под питающий силовой кабель с механической кнопкой выключения.Принцип работы рециркулятора заключается в прокачивании воздуха через работающую УФ-лампу. Воздух засасывается с одной из боковых сторон, проходит через внутренний отсек с лампой, далее выходит с противоположной стороны. За час так прокачивается 70 кубических метров. Это примерно 30 квадратных метров площади помещения. Работает бесшумно.

Для типовой квартиры достаточно включить ее на 45-60 минут. Включается и выключается вручную. С целью автоматизации процесса запуска и соблюдения временного интервала можно использовать умную розетку, например, Rubetek RE-3301 . В течение дня в зависимости от количества людей в помещении таких сеансов можно проводить несколько.

Весомым плюсом этого рециркулятора является возможность использования совместно с находящимися в помещении людьми. Хороший вариант для небольших магазинов, офисов или помещениях, где идет контакт с клиентами или сотрудниками.

Итоги по TrendVision ST-1

Используется Osram HNS S 15W G23. Это ультрафиолетовая лампа с длиной волны 254 нм. Обеспечивается эффективная дезинфекция воздуха без использования химических средств. УФ-лучи как убивают микроорганизмы напрямую, так и разрушают ДНК, останавливая дальнейшее размножение. В среднем в обработанном воздухе остается около 0.01% от изначальной микробиологической популяции. Борется с бактериями, вирусами, спорами плесени, дрожжевыми грибками и простейшими.TrendVision ST-1 эффективно снижает риски заражения респираторными заболеваниями внутри помещений. Рекомендовать его для применения можно для применения дома и в офисах. Стиль лофт, возможность установки в горизонтальном и вертикальном положениях (с помощью VESA-кронштейна), бесшумная и безопасная работа, высокий ресурс службы, отсутствие во время работы выделения озона.