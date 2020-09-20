Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса

Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей. Продажи уже стартовали.
TrendVision ST-1 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из транспортировочного картона. Нанесена наклейка с общими техническими характеристиками. Комплект включает силовой кабель и инструкцию.
Внешний вилВыполнен в корпусе из металла. Минималистичный дизайн в стиле лофт.
На крышке зона с узором в виде участка ДНК. Эта часть во время работы подсвечивается синей подсветкой.
По краям вентиляционные отверстия с защитной решеткой, предотвращающей попадание внутрь крупных объектов.
На основании по периметру четыре резиновые ножки. Они обеспечивают устойчивое расположение на ровной поверхности.
Еще одним вариантом фиксации предлагается использование VESA-75 кронштейна, соответствующие винтовые отверстия присутствуют на корпусе.
На боковой грани TrendVision ST-1 гнездо под питающий силовой кабель с механической кнопкой выключения.
ТестыПринцип работы рециркулятора заключается в прокачивании воздуха через работающую УФ-лампу. Воздух засасывается с одной из боковых сторон, проходит через внутренний отсек с лампой, далее выходит с противоположной стороны. За час так прокачивается 70 кубических метров. Это примерно 30 квадратных метров площади помещения. Работает бесшумно.
Для типовой квартиры достаточно включить ее на 45-60 минут. Включается и выключается вручную. С целью автоматизации процесса запуска и соблюдения временного интервала можно использовать умную розетку, например, Rubetek RE-3301. В течение дня в зависимости от количества людей в помещении таких сеансов можно проводить несколько.
Весомым плюсом этого рециркулятора является возможность использования совместно с находящимися в помещении людьми. Хороший вариант для небольших магазинов, офисов или помещениях, где идет контакт с клиентами или сотрудниками.
Используется Osram HNS S 15W G23. Это ультрафиолетовая лампа с длиной волны 254 нм. Обеспечивается эффективная дезинфекция воздуха без использования химических средств. УФ-лучи как убивают микроорганизмы напрямую, так и разрушают ДНК, останавливая дальнейшее размножение. В среднем в обработанном воздухе остается около 0.01% от изначальной микробиологической популяции. Борется с бактериями, вирусами, спорами плесени, дрожжевыми грибками и простейшими.