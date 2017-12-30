Обзор Rubetek RE-3301. Лучшая Wi-Fi розетка

2017-12-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rubetek RE-3301; [1523]
В рамках серии материалов мы проводили тестирование и изучали возможности компонентов системы «умный дом» российской компании Rubetek. Системы безопасности, датчики, блок управления, видеодомофон и много другое, уже доступно в модельной линейке. Без внимания пока у нас остались «умные розетки» и сегодня мы закроем этот пробел, изучив детально новую Wi-Fi розетку Rubetek RE-3301, предложившую ряд конструктивных и инженерных решений недоступных в моделях ближайших конкурентов.

Rubetek RE-3301

Заказать её можно с официального сайта производителя с доставкой по России. Рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей.

Rubetek RE-3301 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с несколькими изображениями устройства и подробным описанием особенностей её работы.

Rubetek RE-3301

Комплект включает набор технической документации и саму розетку.

Внешний вид

Мы не зря вначале отметили, что Rubetek RE-3301 отличается в лучшую сторону относительно моделей конкурентов. Инженерам удалось исправить недостаток, связанный с габаритами таких розеток.

Rubetek RE-3301

Обычно они перекрывают после установки две соседних розетки, ограничивая возможности подключения техники. Здесь же корпус практически не выступает за пределы обычной розетки.

Rubetek RE-3301

Выглядит стильно и технологично. Такая розетка впишется гармонично в интерьер кухни, спальни и делового кабинета.

Rubetek RE-3301

Интересно реализовали блок круговой подсветки. Он тут несет еще и информативную функцию. В зависимости от нагрузки подключенных приборов меняется цвет.

Rubetek RE-3301

В приложении можно задать интенсивность свечения. Также дистанционного можно контролировать текущее состояние (включено или выключено) в зависимости от цвета свечения.

Rubetek RE-3301

Для быстрого освоения и возможности дальнейшего изучения нагрузки в зависимости от цвета, нанесена шкала на внутреннюю часть.

Rubetek RE-3301

На корпусе Rubetek RE-3301 выведена единственная механическая кнопка. Отвечает она за включение и выключение, а также понадобится на первом этапе подключения. В дальнейшем управлять ей можно полноценно дистанционно.

Rubetek RE-3301

В отличие от выпущенных ранее реле, в этой модели используется Wi-Fi подключения. Также из важных отличий, теперь «умная розетка» может работать без центра управления, позволяя создавать сценарии и подключать к ней внешние датчики.

Умное реле

Отдельном в рамках этого обзора мы хотим отметить наличие в модельной линейке этого производителя нескольких «умных реле». В рамках тестирования мы использовали и эти решения.

Rubetek RE-3301

Доступны: одноканальные и двухканальные решения, версия для управления воротами и реле для розетки.

Rubetek RE-3301

Эти модели используют для подключения канал Z-Wave 869.0 МГц. Для работы требуют наличия в радиусе 30 метров центра управления.

Rubetek RE-3301

Решения интересные и как показала практика могут использоваться под различные сценарии эксплуатации. Но в отличие от Rubetek RE-3301 потребуют навыков монтажа и работы с электрикой.

Софт

Для взаимодействия с «умной розеткой» используется общий центр управления Rubetek. После авторизации пользователю выводится список доступных датчиков и устройств. Первоначально потребуется провести добавление устройства в аккаунт. Делается это в несколько шагов с детальными подсказками. После добавления розетка доступна в аккаунте, ей можно присвоить имя, иконку и местоположение.

Rubetek RE-3301

В настройках выставляется часовой пояс, пароль для Apple HomeKit, проводится обновление прошивки. Здесь же отображается сила тока, напряжение в сети и мощность.

Rubetek RE-3301

В один клик можно включить или выключить Rubetek RE-3301 дистанционно. Есть отдельное окно с выбором интенсивности подсветки.

Rubetek RE-3301

Отсюда же выставляется время включения и выключения. Можно выбрать время, дни и задать расписание с необходимыми интервалами. Все интуитивно понятно. Проблем с освоением и без наличия опыта эксплуатации подобных устройств не будет.

Rubetek RE-3301

В сценариях включения и выключения при желании задействуются и внешние датчики. Например, можно включать свет при наличии движения в комнате. Заходите в прихожую или ванну, автоматически включается свет, удобно. Также можно и ограничивать работу электроприборов, отключив ребенку телевизор или приставку в ночное время.

Rubetek RE-3301

С учетом сезона поездок, к розетке можно будет подключить торшер, включая из другой точки планеты дистанционно свет в помещении, имитируя активность и наличия жильцов дома.

Rubetek RE-3301

Мы задействовали группу розеток, датчиков и реле для управления аквариумом. Автоматически включается и выключается свет, блокируется подача электричества при протечках, мониторится работа фильтров, нагревателя и компрессоров. За время длительной эксплуатации система не требовала к себе внимания, демонстрируя стабильную работу и отсутствие сбоев.

Итоги по Rubetek RE-3301

Золото. Выбор редакции MegaObzorПредлагаемый функционал, дизайн, качество исполнения позволяет отнести Rubetek RE-3301 к лучшей умной розетке среди доступных на сегодняшний день. К её преймуществам отнесем возможность работы без необходимости покупки дополнительных модулей, очень компактные габариты, интуитивное программное обеспечение на русском языке, наличие информативной подсветки и конечно же стоимость относительно предложений конкурентов.
Rubetek RE-3301 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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