Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общения

В конце прошлого года мы изучали сразу несколько микрофонов, оптимизированных под проведение трансляций и использование при профессиональной работе с видео и аудио. Все они хороши, но так или иначе потребуют финансовых вложений, к которым готов не каждый начинающий стример. Да и не только в трансляциях нужны микрофоны, общение в играх и мессенджерах, тут можно обойтись и более простыми моделями.

Trust GXT 210 USB обзор

Как пример, тестируемый сегодня микрофон Trust GXT 210 USB доступен со средней стоимостью в 1399 рублей и его продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется Trust GXT 210 USB в компактной коробке с изображением микрофона и общими данными по его техническим характеристикам. Комплект включает только техническую документацию.

Внешний вид

Микрофон состоит из основания и гибкой ножки, зафиксированной подвижно. Конструкция неразборная.

Подключается USB-кабелем, длина позволит разместить удобно на столе и дотянуться до тыльной стороны корпуса.

Стоит на ровной поверхности устойчиво. Внизу есть резиновый уплотнитель, предотвращающий скольжение.

В основании микрофона расположено несколько зон с подсветкой: боковые полосы и название модели по центру. Подсветка только красным цветом.

Здесь же у Trust GXT 210 USB находится механическая кнопка выключения. Индикатор кнопки горит красным, когда микрофон выключен, наглядно.

Есть возможность регулировки высоты расположения капсюля микрофона. Изменение положения не требует усилий, но и в последующем этой жесткости достаточно для сохранения высоты.

Общие габариты составляют 250 x 83 x 38 мм, вес 102 грамма. Чувствительность от 100 до 10000 Гц.

Тесты

Тест микрофона Trust GXT 210 USB

Это всенаправленный микрофон. Есть встроенная система шумоподавления. Trust GXT 210 USB не требует установки программного обеспечения, управляется штатными средствами операционной системы. Так, с помощью них можно будет выставить необходимый уровень усиления.

Итоги по Trust GXT 210 USB

Сам производитель позиционирует его как решение для общения в играх. В целом же, оценивая качество передачи голоса, его вполне можно использовать и для проведения трансляций, а также записи аудиодорожек.Trust GXT 210 USB станет хорошим выбором в качестве микрофона для игр с онлайн режимом, обеспечивая стабильную связь без искажения голоса и достаточным уровнем чувствительности. В условиях ограниченного бюджета, подойдет и под трансляции на Youtube/Twitch. Из приятных особенностей кнопка выключения микрофона и светодиодная подсветка.