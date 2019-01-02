Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общения

2019-01-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 210 USB; [265]
В конце прошлого года мы изучали сразу несколько микрофонов, оптимизированных под проведение трансляций и использование при профессиональной работе с видео и аудио. Все они хороши, но так или иначе потребуют финансовых вложений, к которым готов не каждый начинающий стример. Да и не только в трансляциях нужны микрофоны, общение в играх и мессенджерах, тут можно обойтись и более простыми моделями.

Trust GXT 210 USB

Как пример, тестируемый сегодня микрофон Trust GXT 210 USB доступен со средней стоимостью в 1399 рублей и его продажи уже стартовали.

Trust GXT 210 USB обзор

Комплектация

Поставляется Trust GXT 210 USB в компактной коробке с изображением микрофона и общими данными по его техническим характеристикам. Комплект включает только техническую документацию.

Trust GXT 210 USB

Внешний вид

Микрофон состоит из основания и гибкой ножки, зафиксированной подвижно. Конструкция неразборная.

Trust GXT 210 USB

Подключается USB-кабелем, длина позволит разместить удобно на столе и дотянуться до тыльной стороны корпуса.

Trust GXT 210 USB

Стоит на ровной поверхности устойчиво. Внизу есть резиновый уплотнитель, предотвращающий скольжение.

Trust GXT 210 USB

В основании микрофона расположено несколько зон с подсветкой: боковые полосы и название модели по центру. Подсветка только красным цветом.

Trust GXT 210 USB

Здесь же у Trust GXT 210 USB находится механическая кнопка выключения. Индикатор кнопки горит красным, когда микрофон выключен, наглядно.

Trust GXT 210 USB

Есть возможность регулировки высоты расположения капсюля микрофона. Изменение положения не требует усилий, но и в последующем этой жесткости достаточно для сохранения высоты.

Trust GXT 210 USB

Общие габариты составляют 250 x 83 x 38 мм, вес 102 грамма. Чувствительность от 100 до 10000 Гц.

Trust GXT 210 USB

Тесты

Trust GXT 210 USB

Это всенаправленный микрофон. Есть встроенная система шумоподавления. Trust GXT 210 USB не требует установки программного обеспечения, управляется штатными средствами операционной системы. Так, с помощью них можно будет выставить необходимый уровень усиления.

Тест микрофона Trust GXT 210 USB

Сам производитель позиционирует его как решение для общения в играх. В целом же, оценивая качество передачи голоса, его вполне можно использовать и для проведения трансляций, а также записи аудиодорожек.

Итоги по Trust GXT 210 USB

Trust GXT 210 USB станет хорошим выбором в качестве микрофона для игр с онлайн режимом, обеспечивая стабильную связь без искажения голоса и достаточным уровнем чувствительности. В условиях ограниченного бюджета, подойдет и под трансляции на Youtube/Twitch. Из приятных особенностей кнопка выключения микрофона и светодиодная подсветка.

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