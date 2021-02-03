Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой

Если до 2020 года микрофоны чаще всего приобретались под профессиональное использование с записью аудиодорожек или организации стримов или под любительское для общения в онлайн играх и мессенджерах, то со смещением акцента на удаленную работу и образование они получили широкое распространение. Под такие задачи приобретать дорогостоящие микрофоны позволить может далеко не каждый, но и качеству передачи голоса при этом ставятся высокие требования.

Trust GXT 215 Zabi обзор

Тестируемый сегодня Trust GXT 215 Zabi относится к микрофону конденсаторного типа с круговой диаграммой. В российских магазинах он доступен за 2 290 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Стартовый набор включает руководство пользователя.

Внешний вид

Для микрофона предлагается только вариант размещения на ровной поверхности. Основание с тремя ножками.

По форме напоминает скорпиона. Для предотвращения скольжения и гашения возможной вибрации на ножки нанесены резиновые накладки.

На крышке находится кнопка выключения микрофона, сопровождаемая подсветкой. При активном микрофона она загорается красным.

Капсюль микрофона в форме жала. Крепится на гибкой ножке. Владелец Trust GXT 215 Zabi сможет изменять его расположение и подбирать оптимальный угол.

Подключается при помощи USB-кабеля с резиновой оплеткой. Длина 1.4 метра.

Тесты

Тест микрофона Trust GXT 215 Zabi

Trust GXT 215 Zabi относится к конденсаторным микрофонам с круговой диаграммой. Для его работы не требуется установка программного обеспечения. Работает сразу после подключения.

Итоги по Trust GXT 215 Zabi

Как показала практика тестов, его качество лучше, чем у большинства наушников в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, веб-камер и микрофонов в ноутбуках.Trust GXT 215 Zabi – недорогой USB-микрофон с хорошим качеством передачи голоса. Кнопка выключения микрофона с подсветкой, универсальное подключение, гибкая ножка, аккуратный внешний вид, устойчивое расположение на столе. Можно использовать для стримов на Youtube и Twitch, аудиоподкастов, онлайн игр, мессенджеров и участия в конференциях.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".