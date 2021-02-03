Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой

Если до 2020 года микрофоны чаще всего приобретались под профессиональное использование с записью аудиодорожек или организации стримов или под любительское для общения в онлайн играх и мессенджерах, то со смещением акцента на удаленную работу и образование они получили широкое распространение. Под такие задачи приобретать дорогостоящие микрофоны позволить может далеко не каждый, но и качеству передачи голоса при этом ставятся высокие требования.

Trust GXT 215 Zabi

Тестируемый сегодня Trust GXT 215 Zabi относится к микрофону конденсаторного типа с круговой диаграммой. В российских магазинах он доступен за 2 290 рублей.

Trust GXT 215 Zabi обзор

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Стартовый набор включает руководство пользователя.

Trust GXT 215 Zabi

Внешний вид

Для микрофона предлагается только вариант размещения на ровной поверхности. Основание с тремя ножками.

Trust GXT 215 Zabi

По форме напоминает скорпиона. Для предотвращения скольжения и гашения возможной вибрации на ножки нанесены резиновые накладки.

Trust GXT 215 Zabi

На крышке находится кнопка выключения микрофона, сопровождаемая подсветкой. При активном микрофона она загорается красным.

Trust GXT 215 Zabi

Капсюль микрофона в форме жала. Крепится на гибкой ножке. Владелец Trust GXT 215 Zabi сможет изменять его расположение и подбирать оптимальный угол.

Trust GXT 215 Zabi

Подключается при помощи USB-кабеля с резиновой оплеткой. Длина 1.4 метра.

Trust GXT 215 Zabi

Тесты

Trust GXT 215 Zabi

Trust GXT 215 Zabi относится к конденсаторным микрофонам с круговой диаграммой. Для его работы не требуется установка программного обеспечения. Работает сразу после подключения.

Тест микрофона Trust GXT 215 Zabi

Как показала практика тестов, его качество лучше, чем у большинства наушников в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, веб-камер и микрофонов в ноутбуках.

Итоги по Trust GXT 215 Zabi

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust GXT 215 Zabi – недорогой USB-микрофон с хорошим качеством передачи голоса. Кнопка выключения микрофона с подсветкой, универсальное подключение, гибкая ножка, аккуратный внешний вид, устойчивое расположение на столе. Можно использовать для стримов на Youtube и Twitch, аудиоподкастов, онлайн игр, мессенджеров и участия в конференциях.
Trust GXT 215 Zabi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Trust GXT 215 Zabi
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