Обзор Trust GXT 244 BUZZ. Кардиодный микрофон для стримов и подкастов

Карьера ведущего стриминговых трансляций на Twitch и Youtube даже на начальном уровне требует уделить внимание качеству передаче голоса. Обойтись без отдельно устанавливаемого микрофона проблематично. Тестируемый сегодня Trust Buzz использует кардиоидную диаграмму и ориентирован не только на геймеров, но и для записи подкастов.

Trust GXT 244 BUZZ

Средняя стоимость на момент публикации составляет 5 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением микрофона в сборе и данными по его характеристикам. Комплект его включает треногу, держатель “паук”, интерфейсный кабель, инструкцию, наклейки с логотипом.

Trust GXT 244 BUZZ

Внешний вид

Изначально продумали вопрос удобного крепления на рабочем столе. Комплектный крепеж состоит из металлической треноги, позволяющей менят высоту расположения.

Trust GXT 244 BUZZ

Вторая часть это держатель “паук”. Микрофон в нем фиксируется в подсвесе, предотвращающем тряску и передачу низкочастотной вибрации со стола.

Trust GXT 244 BUZZ

Этот же крепеж можно будет соединить с пантографом. Используется распространенный типоразмер винтового крепления.

Trust GXT 244 BUZZ

Интересно смотрится сочетание красного и черных цветов. В красном же свете капсула микрофона.

Trust GXT 244 BUZZ

Корпус Trust Buzz выполнен из металла. Тут нет элементов управления. На столе занимает ограниченное пространство. Выглядит привлекательно.

Тесты

Софт и драйвер для работы не требуется. Настройка микрофона проходит с помощью ПО, используемого для стримов, подкастов или голосовой связи. Это универсальный микрофон, подключаемый к USB 2.0 разъему. Обеспечивается широкая совместимость с софтом, включая тот что используется для удаленной работы и учебы.

Тест микрофона Trust GXT 244 BUZZ

Представленный нами пример записывался с помощью Adobe Audition. Использовался заводской пресет настроек.

Trust GXT 244 BUZZ

Кардиоидный тип оптимальный для тех сценариев, которые были отмечены выши. Голос передается без искажений. Выдает он звук с частотой 48 кГц и субдискретизации 16 бит.

Итоги

Trust Buzz - микрофон с чистой передачей голоса, который можно рекомендовать начинающим стримерам, авторам аудиоподкастов, а также тем кто работает или учиться удаленно. Аккуратный внешний вид, простота настройки, качественное исполнение, комплектный крепеж “паук” с треногой.
Комментарии и отзывы Trust GXT 244 BUZZ
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