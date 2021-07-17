Обзор Trust GXT 244 BUZZ. Кардиодный микрофон для стримов и подкастов

Карьера ведущего стриминговых трансляций на Twitch и Youtube даже на начальном уровне требует уделить внимание качеству передаче голоса. Обойтись без отдельно устанавливаемого микрофона проблематично. Тестируемый сегодня Trust Buzz использует кардиоидную диаграмму и ориентирован не только на геймеров, но и для записи подкастов.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 5 990 рублей.Упакован в коробку с изображением микрофона в сборе и данными по его характеристикам. Комплект его включает треногу, держатель “паук”, интерфейсный кабель, инструкцию, наклейки с логотипом.

Внешний вид

Изначально продумали вопрос удобного крепления на рабочем столе. Комплектный крепеж состоит из металлической треноги, позволяющей менят высоту расположения.

Вторая часть это держатель “паук”. Микрофон в нем фиксируется в подсвесе, предотвращающем тряску и передачу низкочастотной вибрации со стола.

Этот же крепеж можно будет соединить с пантографом. Используется распространенный типоразмер винтового крепления.

Интересно смотрится сочетание красного и черных цветов. В красном же свете капсула микрофона.

Тесты

Тест микрофона Trust GXT 244 BUZZ

Корпус Trust Buzz выполнен из металла. Тут нет элементов управления. На столе занимает ограниченное пространство. Выглядит привлекательно.Софт и драйвер для работы не требуется. Настройка микрофона проходит с помощью ПО, используемого для стримов, подкастов или голосовой связи. Это универсальный микрофон, подключаемый к USB 2.0 разъему. Обеспечивается широкая совместимость с софтом, включая тот что используется для удаленной работы и учебы.Представленный нами пример записывался с помощью Adobe Audition. Использовался заводской пресет настроек.

Итоги

Кардиоидный тип оптимальный для тех сценариев, которые были отмечены выши. Голос передается без искажений. Выдает он звук с частотой 48 кГц и субдискретизации 16 бит.Trust Buzz - микрофон с чистой передачей голоса, который можно рекомендовать начинающим стримерам, авторам аудиоподкастов, а также тем кто работает или учиться удаленно. Аккуратный внешний вид, простота настройки, качественное исполнение, комплектный крепеж “паук” с треногой.