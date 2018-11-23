Обзор Trust MANTIS GXT 232. Лучший микрофон для стримов Youtube, Twitch до 3000 рублей

2018-11-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust MANTIS GXT 232; [406]
Стрим трансляции привлекают все больше пользователей, среди которых как профессионалы, так и любители. И не секрет, что одним из самых важных инструментов для любого ведущего выступает микрофон. Если профессионалы чаще всего не ограничены в средствах на покупку оборудования, то для любителей, особенно на старте, важно выбрать не только решение с качественной передачей голоса, но еще и доступное по стоимости.

Trust MANTIS GXT 232

Тестируемый сегодня микрофон Trust MANTIS GXT 232 уже доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2489 рублей.

Trust MANTIS GXT 232 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением микрофона и данными по техническим характеристикам. Комплект включает подставку на трех ножках, поп-фильтр и амортизационную подвеску, проволоку для поп-фильтра и документацию.

Trust MANTIS GXT 232

Внешний вид

Trust MANTIS GXT 232 готовое решение, не требующее от пользователя дополнительных трат на аксессуары после покупки.

Trust MANTIS GXT 232

Сам микрофон выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Кабель подключения с защитной тканевой оплеткой и USB-коннектором.

Trust MANTIS GXT 232

Выбор в пользу такого подключения исключает проблемы с качеством встроенной звуковой карты. Для работы не потребуется установка программного обеспечения.

Trust MANTIS GXT 232

Длина кабеля 1.5-метра, этого будет достаточно для подключения к тыльной стороне корпуса.

Trust MANTIS GXT 232

Устанавливается в амортизационную подвеску, а она в свою очередь на подставку с тремя ножками.

Trust MANTIS GXT 232

Нижняя часть ножек прорезиненная, обеспечивая устойчивое расположение на ровной поверхности и отсутствие скольжения.

Trust MANTIS GXT 232

В верхней части находятся направляющие под комплектную проволоку, прижимается она винтами. На нее фиксируется поп-фильтр.

Trust MANTIS GXT 232

Эта модель относится к конденсаторному типу. Её питание обеспечивается по USB-линии.

Trust MANTIS GXT 232

Выглядит Trust MANTIS GXT 232 аккуратно при этом, не занимая много места на рабочем столе. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Тесты

Можно много говорить про внешнее исполнение, но самый главный параметр заключается в качестве передачи голоса. По этой части нареканий к нему нет. Микрофон отлично показал себя во время проведения потоковой трансляции на Youtube, предложив лучшее качество в сравнении с микрофоном, встроенным в наушники.

Trust MANTIS GXT 232 также подойдет для записи подкастов и дорожек к видеоблогам.

Итоги по Trust MANTIS GXT 232

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог перед нами универсальное решение, которое можно будет использовать в повседневных задачах, монтаже видеороликов и проведения потоковых трансляций. В комплекте Trust MANTIS GXT 232 есть хороший комплект, состоящий из подставки, подвески и поп-фильтра. По качеству передачи голоса он не уступает более дорогим решениям, позволив сэкономить без ущерба по функционалу, удобству, чувствительности и исполнению.
Trust MANTIS GXT 232 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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