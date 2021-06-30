Обзор Vidlok Auto Webcam Pro W90. Веб-камера для удаленной работы

Не так давно прошел анонс веб-камеры Vidlok Auto Webcam Pro W90, особенностью которой стала поддержка Full HD съемки и системы автофокусировки. Для нее заявлены использование технологий коррекции света и использование сжатие, а также оснащение микрофоном с системой шумоподавления.

Комплектация

На момент публикации у нас нет информации по доступным предложениям. Приведем ссылку на официальный сайт производителя. К слову они входят в альянс Xiaomi.

Комплект включает саму камеру и документацию на английском языке. Собрано все в коробке со светлым оформлением.

Внешний вид

Ножка крепления является составной частью корпуса. С помощью нее можно будет зафиксировать ее на крышке ноутбука или грани монитора.

Складная конструкция с прорезиненным уплотнителем на внутренней части. Предусмотрено винтовое отверстие в основании для крепления на триногу или совместимый кронштейн.

Основным материалом Vidlok Auto Webcam Pro W90 выступает пластик черного цвета с матовым покрытием.

По центру объектив с пометкой о поддержке автофокусировки. Рядом пара индикаторов, отображающих рабочий статус и активную передачу изображения.

Объектив сопровождается защитным стеклом, предотвращающим попадание на него пыли и повреждение при перевозке.

Кабель подключения несъемный. Длина 1.8 метра. Традиционный USB и ферритовая защита.

Тесты

Камера для работы не требует установки софта, но и возможностей детальной настройки тоже нет. Управление будет вестись с помощью стримингового софта или клиентов видеосвязи. Заявлена поддержка популярного софта для удаленной работы и обучения, включая Webex, Zoom, Cisco и Skype.



Снято на веб-камеру Vidlok Auto Webcam Pro W90

Тесты веб-камеры Vidlok Auto Webcam Pro W90

Итоги

Мы тестовую запись вели через OBS. Камера определилась автоматически сразу после подключения. Использовались заводские настройки. Звук записывался на микрофон камеры.Максимальное разрешение для нее Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 90 градусов. Автоматическая фокусировка за время тестов работала корректно. Для кодирования используется кодек MJPEG.Можем предположить, что Vidlok Auto Webcam Pro W90 будет относится к недорогому ценовому сегменту, в этом случае вполне интересный вариант для тех кто переходит или перешел на удаленную работу или обучение, а также решил попробовать свои силы в проведении стримов на Youtube и Twitch.