Обзор Vidlok Auto Webcam Pro W90. Веб-камера для удаленной работы

Не так давно прошел анонс веб-камеры Vidlok Auto Webcam Pro W90, особенностью которой стала поддержка Full HD съемки и системы автофокусировки. Для нее заявлены использование технологий коррекции света и использование сжатие, а также оснащение микрофоном с системой шумоподавления.
На момент публикации у нас нет информации по доступным предложениям. Приведем ссылку на официальный сайт производителя. К слову они входят в альянс Xiaomi.
Комплектация
Комплект включает саму камеру и документацию на английском языке. Собрано все в коробке со светлым оформлением.
Внешний вид
Ножка крепления является составной частью корпуса. С помощью нее можно будет зафиксировать ее на крышке ноутбука или грани монитора.
Складная конструкция с прорезиненным уплотнителем на внутренней части. Предусмотрено винтовое отверстие в основании для крепления на триногу или совместимый кронштейн.
Основным материалом Vidlok Auto Webcam Pro W90 выступает пластик черного цвета с матовым покрытием.
По центру объектив с пометкой о поддержке автофокусировки. Рядом пара индикаторов, отображающих рабочий статус и активную передачу изображения.
Объектив сопровождается защитным стеклом, предотвращающим попадание на него пыли и повреждение при перевозке.
Кабель подключения несъемный. Длина 1.8 метра. Традиционный USB и ферритовая защита.
Тесты
Камера для работы не требует установки софта, но и возможностей детальной настройки тоже нет. Управление будет вестись с помощью стримингового софта или клиентов видеосвязи. Заявлена поддержка популярного софта для удаленной работы и обучения, включая Webex, Zoom, Cisco и Skype.
Снято на веб-камеру Vidlok Auto Webcam Pro W90
Мы тестовую запись вели через OBS. Камера определилась автоматически сразу после подключения. Использовались заводские настройки. Звук записывался на микрофон камеры.
Тесты веб-камеры Vidlok Auto Webcam Pro W90
Максимальное разрешение для нее Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 90 градусов. Автоматическая фокусировка за время тестов работала корректно. Для кодирования используется кодек MJPEG.
Итоги
Можем предположить, что Vidlok Auto Webcam Pro W90 будет относится к недорогому ценовому сегменту, в этом случае вполне интересный вариант для тех кто переходит или перешел на удаленную работу или обучение, а также решил попробовать свои силы в проведении стримов на Youtube и Twitch.