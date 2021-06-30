Обзор Vidlok Auto Webcam Pro W90. Веб-камера для удаленной работы

Не так давно прошел анонс веб-камеры Vidlok Auto Webcam Pro W90, особенностью которой стала поддержка Full HD съемки и системы автофокусировки. Для нее заявлены использование технологий коррекции света и использование сжатие, а также оснащение микрофоном с системой шумоподавления.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

На момент публикации у нас нет информации по доступным предложениям. Приведем ссылку на официальный сайт производителя. К слову они входят в альянс Xiaomi.

Комплектация

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Комплект включает саму камеру и документацию на английском языке. Собрано все в коробке со светлым оформлением.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Официальный сайт Vidlok Auto Webcam Pro W90

Внешний вид

Ножка крепления является составной частью корпуса. С помощью нее можно будет зафиксировать ее на крышке ноутбука или грани монитора.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Складная конструкция с прорезиненным уплотнителем на внутренней части. Предусмотрено винтовое отверстие в основании для крепления на триногу или совместимый кронштейн.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Основным материалом Vidlok Auto Webcam Pro W90 выступает пластик черного цвета с матовым покрытием.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

По центру объектив с пометкой о поддержке автофокусировки. Рядом пара индикаторов, отображающих рабочий статус и активную передачу изображения.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Объектив сопровождается защитным стеклом, предотвращающим попадание на него пыли и повреждение при перевозке.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Кабель подключения несъемный. Длина 1.8 метра. Традиционный USB и ферритовая защита.

Vidlok Auto Webcam Pro W90

Тесты

Камера для работы не требует установки софта, но и возможностей детальной настройки тоже нет. Управление будет вестись с помощью стримингового софта или клиентов видеосвязи. Заявлена поддержка популярного софта для удаленной работы и обучения, включая Webex, Zoom, Cisco и Skype.

Vidlok Auto Webcam Pro W90
Снято на веб-камеру Vidlok Auto Webcam Pro W90

Мы тестовую запись вели через OBS. Камера определилась автоматически сразу после подключения. Использовались заводские настройки. Звук записывался на микрофон камеры.

Тесты веб-камеры Vidlok Auto Webcam Pro W90

Максимальное разрешение для нее Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 90 градусов. Автоматическая фокусировка за время тестов работала корректно. Для кодирования используется кодек MJPEG.

Итоги

Можем предположить, что Vidlok Auto Webcam Pro W90 будет относится к недорогому ценовому сегменту, в этом случае вполне интересный вариант для тех кто переходит или перешел на удаленную работу или обучение, а также решил попробовать свои силы в проведении стримов на Youtube и Twitch.
Комментарии и отзывы Vidlok Auto Webcam Pro W90
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