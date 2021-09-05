Обзор Vidlok Business Webcam W91. Веб-камера для групповых звонков на удаленке

Изучаемая сегодня веб-камера создавалась для участия в бизнес-конференциях и людей которые по долгу службы участвуют в видеозвонках. Vidlok Business Webcam W91 поддерживает систему шумоподавления, оснащения встроенным динамиком, использует крепление с поворотным крепежом и может похвастать широким углом съемки.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с изображением устройства. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус в форме тубуса, общие габариты компактные. В оформлении нет броских и ярких элементов.

Состоит из неподвижной части с креплением и поворотная часть с оптикой. Веб-камеру можно вращать на 360 градусов, а также поворачивать вверх и вниг.

На фронтальную сторону направлен объектив с диафрагмой F/2.0, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 90 градусов, если же мерить по диагонали, как чаще всего мерят производители это 120 градусов.

Крепежная ножка является общей частью корпуса. Она расскладная и с помощью нее камеру можно установить на верхнюю грань монитора, моноблока или ноутбука.

Также есть винтовое крепление G1/4. Оно дает возможность использовать ее с триподом или кронштейном.

Тесты

Кабель подключения несъемный, длина 1.8 метра с USB-коннектором. Переходника на USB-C в комплекте нет.Веб-камера не требует установки драйвера, поддерживает разные типы операционных систем и устройств. Мы тесты вели на Windows. Опеределилась корректно. Поддерживает приложения Microsoft Terms, Skype, OBS, Zoom и другие.

Съемку ведет в разрешении Full HD. Широкий угол обзора, установленной оптики, позволяет использовать ее для коллективного звонка, когда в помещении находится несколько людей.

Тест камеры Vidlok Business Webcam W91

Итоги

Установлено два микрофона, один из них отвечает за анализ окружающей обстановки и удаление шума. Есть встроенный динамик, но его громкость невысокая.Vidlok Business Webcam W91 – недорогая веб-камера для удаленной работы и оснащения небольшого офиса с групповыми звонками. Микрофон с шумоподавлением, Full HD, строгий внешний вид, угол обзора 120 градусов по диагонали, винтовое крепление. Не устроить может несъемный кабель подключения и отсутствие в комплекте USB-C.