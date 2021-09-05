Обзор Vidlok Business Webcam W91. Веб-камера для групповых звонков на удаленке

Изучаемая сегодня веб-камера создавалась для участия в бизнес-конференциях и людей которые по долгу службы участвуют в видеозвонках. Vidlok Business Webcam W91 поддерживает систему шумоподавления, оснащения встроенным динамиком, использует крепление с поворотным крепежом и может похвастать широким углом съемки.

Vidlok Business Webcam W91

Комплектация

Упакована в компактную коробку с изображением устройства. Комплект включает руководство пользователя.

Vidlok Business Webcam W91

Внешний вид

Корпус в форме тубуса, общие габариты компактные. В оформлении нет броских и ярких элементов.

Vidlok Business Webcam W91

Состоит из неподвижной части с креплением и поворотная часть с оптикой. Веб-камеру можно вращать на 360 градусов, а также поворачивать вверх и вниг.

Vidlok Business Webcam W91

На фронтальную сторону направлен объектив с диафрагмой F/2.0, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 90 градусов, если же мерить по диагонали, как чаще всего мерят производители это 120 градусов.

Vidlok Business Webcam W91

Крепежная ножка является общей частью корпуса. Она расскладная и с помощью нее камеру можно установить на верхнюю грань монитора, моноблока или ноутбука.

Vidlok Business Webcam W91

Также есть винтовое крепление G1/4. Оно дает возможность использовать ее с триподом или кронштейном.

Vidlok Business Webcam W91

Кабель подключения несъемный, длина 1.8 метра с USB-коннектором. Переходника на USB-C в комплекте нет.

Тесты

Веб-камера не требует установки драйвера, поддерживает разные типы операционных систем и устройств. Мы тесты вели на Windows. Опеределилась корректно. Поддерживает приложения Microsoft Terms, Skype, OBS, Zoom и другие.

Vidlok Business Webcam W91

Съемку ведет в разрешении Full HD. Широкий угол обзора, установленной оптики, позволяет использовать ее для коллективного звонка, когда в помещении находится несколько людей.

Vidlok Business Webcam W91

Установлено два микрофона, один из них отвечает за анализ окружающей обстановки и удаление шума. Есть встроенный динамик, но его громкость невысокая.

Тест камеры Vidlok Business Webcam W91

Итоги

Vidlok Business Webcam W91 – недорогая веб-камера для удаленной работы и оснащения небольшого офиса с групповыми звонками. Микрофон с шумоподавлением, Full HD, строгий внешний вид, угол обзора 120 градусов по диагонали, винтовое крепление. Не устроить может несъемный кабель подключения и отсутствие в комплекте USB-C.
Комментарии и отзывы Vidlok Business Webcam W91
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