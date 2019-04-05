Обзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор Vizant 740 Signature оснащен целым рядом современных технологий, среди которых высокочувствительная патч-антенна и поддержка сигнатурного режима работы. Установленный тут процессор Ambarella A7LA50 поддерживает съемку в Super HD разрешении.

Vizant 740 Signature обзор

Рекомендованная стоимость составляет 11745 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробным описанием работы радар-детектора, видеорегистратора и GPS-информера. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель.

Внешний вид

Патч-антенна расположена в углу фронтальной стороны. За счет отказа от рупорной антенны, получилось при серьезном техническом оснащении создать компактный комбо-видеорегистратор.

Vizant 740 Signature визуально не отличается от обычных моделей, не отнимает полезной площади обзора и не выступает заметно в салон автомобиля. Остается неприметным он и со стороны улицы.

Объектив устройства собран из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов по диагонали.

Изображение выводится на 2.7-дюймовый цветной дисплей. Информация с него хорошо читается, есть возможность автоматического выключения.

При приближении к радарным комплексам и фоторадарам выводятся звуковые предупреждения и внятные голосовые подсказки. Они хорошо слышны даже при работающей в салоне магнитоле. Уровень громкости регулируется.

По краям от экрана по три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Управление интуитивно понятное. Ход у кнопок короткий, не дребезжат.

На нижнем торце microUSB, необходимый для передачи файлов на ПК и обновления прошивки, microHDMI, слот для карты памяти формата microSD. За время тестирования мы использовали накопитель объемом 64 Гбайт, запись велась стабильно.

Сверху механическая кнопка включения и контактная группа. Ставится и снимается на кредл. В основании крепления есть крышка, скрывающая прижимную ножку.

Питание подключается к самому креплению, а не видеорегистратору, так упрощается аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

В настройках радарной части можно будет выключить отдельные диапазоны и типы камер. Выставляется скоростной порог и разрешенный лимит превышения. Можно выключить GPS-модуль.

В настройках видеорегистратора меняется разрешение съемки, длительность роликов. Проводится корректировка яркости и экспозиции. Меняется тип штампа.

Заводской пресет позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки.

Радар-детектор

Vizant 740 Signature предлагает несколько режимов работы радар-детектора, среди которых есть сигнатурный. В нем корректно детектируется большинство используемых в России комплексов. Произносится голосом название комплекса и выводится шкала силы сигнала. В условиях мегаполиса количество ложных срабатываний сведено к минимуму.

Дальности срабатывания достаточно для коррекции текущей скорости движения. Выводились оповещения по КОРДОН-М, КОРДОН, КРИС, АРЕНА, СТРЕЛКА, БИНАР, БЕРКУТ и АСКОН, а также другим системам.

Тесты

Super HD день Vizant 740 Signature

GPS-модуль требует 1-2 минуты на поиск спутников с холодным стартом. Точность определения скорости высокая. Наполнение базы отличное. Выводятся уведомления по фоторадарам, система расчета средней скорости, среди которых АВТОДОРИЯ, АВТОУРАГАН и ПОТОК. Поведение информера можно скорректировать в настройках. За время длительных тестов штрафы получены не были.Процессор Ambarella A7LA50 поддерживает съемку в Super HD разрешении. Ролики с высокой резкостью и отличной читаемостью при движении на высокой скорости.

Super HD ночь Vizant 740 Signature

Full HD день Vizant 740 Signature

Vizant 740 Signature также может записывать в Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Так можно будет сэкономить место на карте памяти.

Full HD ночь Vizant 740 Signature

Итоги по Vizant 740 Signature

Vizant 740 Signature – хорошо сбалансированный и эффективный комбо-видеорегистратор с поддержкой сигнатурных технологий. Минимальное количество ложных срабатываний и точность детектирования. Стабильная работа и съемка в высоком разрешении. Частые обновления и детальные ручные настройки. Сбоев и проблем зафиксировано не было.