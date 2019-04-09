Обзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS

На стекле большинства российских автомобилей установлены видеорегистраторы и чаще всего еще и радар-детекторы, все это требует места и отнимает полезную площадь обзора. Альтернативой всему этому выступают комбо-устройства, выполняющие сразу несколько функций. Тестируемый сегодня Vizant 751 GPS записывает видео, оповещает о стационарных и переносных радарах и фотокомплексах, а также помогает во время парковки.
Рекомендованная стоимость составляет 10 490 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Vizant 751 GPS обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает пару скоб крепления, вторую камеру с кабелем подключения, набор для установки второй камеры, зарядное устройство в прикуриватель, основной модуль, USB-кабель, GPS-антенну, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробным описанием технических характеристик и особенностей работы.
Внешний видВыполнен Vizant 751 GPS в виде накладки на салонное зеркало. Прижимается оно к нему при помощи двух резиновых скоб.
Крепление надежное, при движении по неровным дорогам не дребезжит. Штатное зеркало не царапает.
С учетом места установки, он остается неприметным со стороны улицы и не требует съема на время длительной парковки на неохраняемой стоянке.
Зеркальный элемент ровный, его площадь больше, чем у установленного в автомобиле зеркала. Свою основную функцию выполняет лучше.
По центру расположен 5-дюймовый дисплей. На экран выводится изображение с двух камер, информация по скорости, камерам контроля на дорогах и разрешению съемки.
Все важные уведомления дублируются внятным голосом. Уровень громкости высокий, настраивается.
На нижней рамке находятся механические кнопки управления с маркировкой. При нажатии на любую из них отображаются подсказки в виде иконок.
Сверху сгруппирован набор разъемов, состоящий из гнезда питания, разъемов под GPS-антенну и внешнюю камеру, а также слот для карты памяти объемом до 64 Гбайт.
Объектив, состоящий из группы стеклянных линз, выполнен в виде шарнира с возможностью изменения линии горизонта и угла наклона. Под объективом находится приемник радар-детектора. Он не перекрывается.
Vizant 751 GPS позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав основную длину проводов под обшивкой. Помимо этого, можно будет выбрать место фиксации GPS-приемника на стекле.
В комплекте идет внешняя камера с защитой от воды и грязи. Устанавливаем или в районе номерного знака, или на заднее стекло. Предусмотрена отдельная линия для вывода разметки при движении задним ходом.
НастройкиНастройки системы, радарной части и съемки распределены по отдельным вкладкам. В разделе съемки выставляется разрешение, статус записи звука, экспозиция, контраст, насыщенность, резкость. Проводится калибровка и включение LDWS.
В разделе радар-детектора меняется чувствительность, громкость и режим оповещений, диапазоны радара, отключение звука радара и GPS-информатора. Дальность вывода оповещений. Здесь же просматривается GPS-информация.
В общих параметрах можно задать часовой пояс, громкость клавиш, язык интерфейса. Активировать автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени.
Радар-детекторПеред началом эксплуатации были проведены обновление прошивки и базы стационарных точек. Детектируется активное излучение во всех используемых в России диапазонах. Детектируются и сложные системы, появившиеся на дорогах в последние 2-3 года. Дальности достаточно для принятия решения по необходимости коррекции скоростного режима. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания.
В базе стационарных точек есть фоторадары, добавленные в конце зимы 2019 года на дорогах Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке, фиксация точек входа и выхода. Есть уведомления по системам контроля выделенной линии и полосы. Поведение информатора детально настраивается.