Обзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS

2019-04-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vizant 751 GPS; [491]
На стекле большинства российских автомобилей установлены видеорегистраторы и чаще всего еще и радар-детекторы, все это требует места и отнимает полезную площадь обзора. Альтернативой всему этому выступают комбо-устройства, выполняющие сразу несколько функций. Тестируемый сегодня Vizant 751 GPS записывает видео, оповещает о стационарных и переносных радарах и фотокомплексах, а также помогает во время парковки.

Vizant 751 GPS

Рекомендованная стоимость составляет 10 490 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Vizant 751 GPS обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает пару скоб крепления, вторую камеру с кабелем подключения, набор для установки второй камеры, зарядное устройство в прикуриватель, основной модуль, USB-кабель, GPS-антенну, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробным описанием технических характеристик и особенностей работы.

Vizant 751 GPS

Внешний вид

Выполнен Vizant 751 GPS в виде накладки на салонное зеркало. Прижимается оно к нему при помощи двух резиновых скоб.

Vizant 751 GPS

Крепление надежное, при движении по неровным дорогам не дребезжит. Штатное зеркало не царапает.

Vizant 751 GPS

С учетом места установки, он остается неприметным со стороны улицы и не требует съема на время длительной парковки на неохраняемой стоянке.

Vizant 751 GPS

Зеркальный элемент ровный, его площадь больше, чем у установленного в автомобиле зеркала. Свою основную функцию выполняет лучше.

Vizant 751 GPS

По центру расположен 5-дюймовый дисплей. На экран выводится изображение с двух камер, информация по скорости, камерам контроля на дорогах и разрешению съемки.

Vizant 751 GPS

Все важные уведомления дублируются внятным голосом. Уровень громкости высокий, настраивается.

Vizant 751 GPS

На нижней рамке находятся механические кнопки управления с маркировкой. При нажатии на любую из них отображаются подсказки в виде иконок.

Vizant 751 GPS

Сверху сгруппирован набор разъемов, состоящий из гнезда питания, разъемов под GPS-антенну и внешнюю камеру, а также слот для карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Vizant 751 GPS

Объектив, состоящий из группы стеклянных линз, выполнен в виде шарнира с возможностью изменения линии горизонта и угла наклона. Под объективом находится приемник радар-детектора. Он не перекрывается.

Vizant 751 GPS

Vizant 751 GPS позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав основную длину проводов под обшивкой. Помимо этого, можно будет выбрать место фиксации GPS-приемника на стекле.

Vizant 751 GPS

В комплекте идет внешняя камера с защитой от воды и грязи. Устанавливаем или в районе номерного знака, или на заднее стекло. Предусмотрена отдельная линия для вывода разметки при движении задним ходом.

Vizant 751 GPS

Настройки

Настройки системы, радарной части и съемки распределены по отдельным вкладкам. В разделе съемки выставляется разрешение, статус записи звука, экспозиция, контраст, насыщенность, резкость. Проводится калибровка и включение LDWS.

Vizant 751 GPS

В разделе радар-детектора меняется чувствительность, громкость и режим оповещений, диапазоны радара, отключение звука радара и GPS-информатора. Дальность вывода оповещений. Здесь же просматривается GPS-информация.

Vizant 751 GPS

В общих параметрах можно задать часовой пояс, громкость клавиш, язык интерфейса. Активировать автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени.

Vizant 751 GPS

Радар-детектор

Перед началом эксплуатации были проведены обновление прошивки и базы стационарных точек. Детектируется активное излучение во всех используемых в России диапазонах. Детектируются и сложные системы, появившиеся на дорогах в последние 2-3 года. Дальности достаточно для принятия решения по необходимости коррекции скоростного режима. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания.

Vizant 751 GPS

В базе стационарных точек есть фоторадары, добавленные в конце зимы 2019 года на дорогах Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке, фиксация точек входа и выхода. Есть уведомления по системам контроля выделенной линии и полосы. Поведение информатора детально настраивается.

Тесты

За обработку данных в Vizant 751 GPS отвечает процессор MStar MSC8328. Максимальное разрешение съемки Full HD. Расширение MOV, для просмотра не потребуется установка кодеков и дополнительного программного обеспечения.Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Ролики с высоким уровнем резкости.

Дневная съемка трасса Vizant 751 GPS

Дневная съемка Vizant 751 GPS

Ночная съемка Vizant 751 GPS

Вторая камера всегда пишет в меньшем разрешении.

День вторая камера Vizant 751 GPS

Вторая камера ночь Vizant 751 GPS

Итоги по Vizant 751 GPS

Vizant 751 GPS выступает отличным вариантом при поиске комбо-видеорегистратора, предлагая преимущество в виде отсутствия необходимости съема и установки на время парковки, отсутствия лишних элементов на лобовом стекле и ограничения обзора, а также отсутствия проводов в салоне. Претензий по качеству работы радар-детектора, видеорегистратора и GPS-информатора по результатам длительных тестов выявлено не было.

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