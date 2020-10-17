Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи

Он стоит дешевле, чем стационарные модели. К моменту публикации его продажи уже стартовали на площадке ОЗОН.
Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из крафт-картона с общей информацией по устройству. Комплект включает крышку-поилку, контейнер, основной блок, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видОсновной блок блендера выполнен из пластика нежно-розового цвета. По общим габаритам сопоставим с кофейной чашкой.
Свободно помещается в рюкзаке, сумке или подстаканнике в автомобиле. Визуально производит приятное впечатление.
Управляется с помощью единственной механической кнопки. Она сопровождается светодиодным индикатором. Красная подсветка – работа заблокирована, синяя – можно запускать.
В Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 есть защита от запуска в открытом положении или недостаточно хорошо зафиксированным контейнером.
Зарядка осуществляется через microUSB. Разъем защищен резиновой заглушкой. Соответствующий кабель идет в комплекте.
На основании прорезиненный периметр, уменьшающий вибрацию и предотвращающий скольжение при размещении на ровной поверхности.
Контейнер выполнен из прозрачного пищевого пластика. Он устойчив к появлению царапин и не впитывает запахи.
Для удобства хранения приготовленного напитка в комплекте идет крышка с поильником с винтовым креплением.
ТестыЗа взбивание и измельчение в Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 отвечают шесть металлических ножей с хорошей заточкой. Расположены они в разной плоскости. Эффективно перемалывают жесткие продукты.
Такие, как лед, овощи и орехи. При взбивании таких компонентов хорошее качество измельчения достигается за одно включение. Мощность двигателя 140 Вт, вращается со скоростью 2000 оборотов в минуту.
Объем контейнера составляет 400 мл. Оптимально для приготовления порции на одного человека. Чаще всего мы готовили в нем фруктово-овощные смузи. Измельчает яблоки, морковь, сельдерей, зелень в однородную массу.
Также готовили с помощью него соусы. Загрузив томаты, зубчики чеснока, соль и базилик. В дальнейшем соус можно будет перелить в другую посуду или хранить прямо в контейнере.
Подходит для приготовления детского питания с измельчением проваренных овощей без добавления соли и сахара. И это один из весомых плюсов блендера, контроль всех ингредиентов.
Это же касается возможности взять с собой его на отдых. Габариты и вес позволяют провозить с собой, не сдавая в багаж. На месте можно будет готовить фруктовые коктейли и смузи, опять же без добавления лишнего сахара и других вредных компонентов.
За время тестов мы использовали его во время тренировок для приготовления протеинового коктейля. Вкуснее, чем при замешивании в обычном шейкере.
Встроенного аккумулятора хватает на 1-1.5 недели. На полный цикл заряда в последующем уходит примерно час.