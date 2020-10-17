Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи

Осень и зима – время, когда наш организм недополучает витамины и микроэлементы. Одним из источников их получения являются овощи, фрукты и зелень. Тестируемый сегодня портативный блендер Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 позволяет готовить в удобном формате смузи, коктейли, детское питание и муссы.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 обзор

Он стоит дешевле, чем стационарные модели. К моменту публикации его продажи уже стартовали на площадке ОЗОН.

Комплектация

Упакован в коробку из крафт-картона с общей информацией по устройству. Комплект включает крышку-поилку, контейнер, основной блок, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основной блок блендера выполнен из пластика нежно-розового цвета. По общим габаритам сопоставим с кофейной чашкой.

Свободно помещается в рюкзаке, сумке или подстаканнике в автомобиле. Визуально производит приятное впечатление.

Управляется с помощью единственной механической кнопки. Она сопровождается светодиодным индикатором. Красная подсветка – работа заблокирована, синяя – можно запускать.

В Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 есть защита от запуска в открытом положении или недостаточно хорошо зафиксированным контейнером.

Зарядка осуществляется через microUSB. Разъем защищен резиновой заглушкой. Соответствующий кабель идет в комплекте.

На основании прорезиненный периметр, уменьшающий вибрацию и предотвращающий скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Контейнер выполнен из прозрачного пищевого пластика. Он устойчив к появлению царапин и не впитывает запахи.Для удобства хранения приготовленного напитка в комплекте идет крышка с поильником с винтовым креплением.За взбивание и измельчение в Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 отвечают шесть металлических ножей с хорошей заточкой. Расположены они в разной плоскости. Эффективно перемалывают жесткие продукты.

Такие, как лед, овощи и орехи. При взбивании таких компонентов хорошее качество измельчения достигается за одно включение. Мощность двигателя 140 Вт, вращается со скоростью 2000 оборотов в минуту.

Объем контейнера составляет 400 мл. Оптимально для приготовления порции на одного человека. Чаще всего мы готовили в нем фруктово-овощные смузи. Измельчает яблоки, морковь, сельдерей, зелень в однородную массу.

Также готовили с помощью него соусы. Загрузив томаты, зубчики чеснока, соль и базилик. В дальнейшем соус можно будет перелить в другую посуду или хранить прямо в контейнере.Подходит для приготовления детского питания с измельчением проваренных овощей без добавления соли и сахара. И это один из весомых плюсов блендера, контроль всех ингредиентов.Это же касается возможности взять с собой его на отдых. Габариты и вес позволяют провозить с собой, не сдавая в багаж. На месте можно будет готовить фруктовые коктейли и смузи, опять же без добавления лишнего сахара и других вредных компонентов.

Итоги по Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

За время тестов мы использовали его во время тренировок для приготовления протеинового коктейля. Вкуснее, чем при замешивании в обычном шейкере.Встроенного аккумулятора хватает на 1-1.5 недели. На полный цикл заряда в последующем уходит примерно час.Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 станет полезным дополнением на кухне, незаменимым помощником в поездках, позволяя быстро и удобно готовить порционные смузи, коктейли и муссы. Также можно рекомендовать для тех, кто занимается фитнес тренировками, упростив замешивание протеинового коктейля. Хорошие показатели автономной работы, привлекательный внешний вид.