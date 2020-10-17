Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи

Осень и зима – время, когда наш организм недополучает витамины и микроэлементы. Одним из источников их получения являются овощи, фрукты и зелень. Тестируемый сегодня портативный блендер Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 позволяет готовить в удобном формате смузи, коктейли, детское питание и муссы.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Он стоит дешевле, чем стационарные модели. К моменту публикации его продажи уже стартовали на площадке ОЗОН.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из крафт-картона с общей информацией по устройству. Комплект включает крышку-поилку, контейнер, основной блок, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Внешний вид

Основной блок блендера выполнен из пластика нежно-розового цвета. По общим габаритам сопоставим с кофейной чашкой.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Свободно помещается в рюкзаке, сумке или подстаканнике в автомобиле. Визуально производит приятное впечатление.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Управляется с помощью единственной механической кнопки. Она сопровождается светодиодным индикатором. Красная подсветка – работа заблокирована, синяя – можно запускать.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

В Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 есть защита от запуска в открытом положении или недостаточно хорошо зафиксированным контейнером.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Зарядка осуществляется через microUSB. Разъем защищен резиновой заглушкой. Соответствующий кабель идет в комплекте.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

На основании прорезиненный периметр, уменьшающий вибрацию и предотвращающий скольжение при размещении на ровной поверхности.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Контейнер выполнен из прозрачного пищевого пластика. Он устойчив к появлению царапин и не впитывает запахи.

Для удобства хранения приготовленного напитка в комплекте идет крышка с поильником с винтовым креплением.

Тесты

За взбивание и измельчение в Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 отвечают шесть металлических ножей с хорошей заточкой. Расположены они в разной плоскости. Эффективно перемалывают жесткие продукты.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Такие, как лед, овощи и орехи. При взбивании таких компонентов хорошее качество измельчения достигается за одно включение. Мощность двигателя 140 Вт, вращается со скоростью 2000 оборотов в минуту.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Объем контейнера составляет 400 мл. Оптимально для приготовления порции на одного человека. Чаще всего мы готовили в нем фруктово-овощные смузи. Измельчает яблоки, морковь, сельдерей, зелень в однородную массу.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Также готовили с помощью него соусы. Загрузив томаты, зубчики чеснока, соль и базилик. В дальнейшем соус можно будет перелить в другую посуду или хранить прямо в контейнере.

Подходит для приготовления детского питания с измельчением проваренных овощей без добавления соли и сахара. И это один из весомых плюсов блендера, контроль всех ингредиентов.

Это же касается возможности взять с собой его на отдых. Габариты и вес позволяют провозить с собой, не сдавая в багаж. На месте можно будет готовить фруктовые коктейли и смузи, опять же без добавления лишнего сахара и других вредных компонентов.

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

За время тестов мы использовали его во время тренировок для приготовления протеинового коктейля. Вкуснее, чем при замешивании в обычном шейкере.

Встроенного аккумулятора хватает на 1-1.5 недели. На полный цикл заряда в последующем уходит примерно час.

Итоги по Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05

Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05 станет полезным дополнением на кухне, незаменимым помощником в поездках, позволяя быстро и удобно готовить порционные смузи, коктейли и муссы. Также можно рекомендовать для тех, кто занимается фитнес тренировками, упростив замешивание протеинового коктейля. Хорошие показатели автономной работы, привлекательный внешний вид.
Комментарии и отзывы Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05
Обзоры:
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Новости:
Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка цветовых вариантов

Samsung недавно начала дразнить появление нового телефона серии M через Amazon India. Промо-страница на с...
Samsung Galaxy S21 прошел сертификацию 3C на Snapdragon 875

Samsung выпустила все премиальные смартфоны, которые компания планировала выпустить в этом году. Теперь ю...
Google объяснила беспроводную зарядку в Pixel 5

Во время официальной презентации смартфона Google Pixel 5 многие удивились тому факту, что устройство под...
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Ищем лучший чехол для Amazon Kindle Touc...
Ищем лучший чехол для Amazon Kindle ToucМногие потенциальные покупатели или счастливые обладатели электронных читалок активно выбирают себе аксес...
Memblaze представила SSD-накопители PBla...
Memblaze представила SSD-накопители PBlaКомпания Memblaze анонсировала твердотельные накопители PBlaze5 серии 520. Серия включает четыре модели P...
PvPvE-шутер Scavengers дебютирует в 2021...
PvPvE-шутер Scavengers дебютирует в 2021PvPvE-шутер Scavengers дебютирует в 2021 году, об этом объявила компания Midwinter Entertainment, которая...
Sony Xperia 5 II стоит слишком дорого...
Sony Xperia 5 II стоит слишком дорогоМы некоторое время назад говорили о том, что компания Sony довольно плохо ощущает себя на рынке смартфоно...
Смартфон Redmi Note 5 получил Android 11...
Смартфон Redmi Note 5 получил Android 11Стабильной версией новейшей операционной системы Android 11 пока могут наслаждаться только владельцы смар...
Хромбук HP Pro c645 получит 16 ГБ ОЗУ...
Хромбук HP Pro c645 получит 16 ГБ ОЗУКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pro c645 Chromebook Enterprise, которая работает под ...
Выбираем чехол для Xiaomi Redmi Note 9...
Выбираем чехол для Xiaomi Redmi Note 9Довольно часто пользователи спрашивают нас о том, как выбрать ...
Realme Q2 дебютирует 13 октября...
Realme Q2 дебютирует 13 октябряКомпания Realme работает над запуском смартфона Realme Q2. Ожидается, что устройство придет на смену теле...
Ноутбук Lenovo Yoga 5G оценен в 1400 дол...
Ноутбук Lenovo Yoga 5G оценен в 1400 долКомпания Lenovo представила ноутбук Lenovo Yoga 5G, который стал первым серийным лэптопом с поддержкой мо...
Бюджетный смартфон Vivo Y1s получил дисп...
Бюджетный смартфон Vivo Y1s получил диспКомпания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y1s, которая оценена в 110 долларов. Нов...
Представлен компактный ПК HP Z2 Mini G5 ...
Представлен компактный ПК HP Z2 Mini G5 Компания HP пополнила ассортимент компактных ПК моделью Z2 Mini G5, которая ориентирована на работу в кор...
Ищем аксессуары для Nintendo Switch...
Ищем аксессуары для Nintendo SwitchКакое-то время назад портативные игровые приставки пользовались достаточно высоким спросом среди пользова...
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor