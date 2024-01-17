Недорогая микрофонная стойка. Обзор ZONE 51 Boost…

В базовой комплектации микрофоны, ориентированные на работу с ПК устанавливаются на столе с помощью обычной комплектной стойки. Такой способ хорош когда сценарии ограничиваются мессенджерами или видеозвонками во время работы, учебы, но для проведения стримов, записи подкастов уже рекомендуется использование специальных стоек. У них лучше эргономика, рабочий стол остается свободным и решается вопрос посторонних помех, связанных с вибрацией и другими источниками. Сегодня мы изучим недорогой и универсальный вариант - ZONE 51 Boost.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с нанесенными логотипом бренда, изображением и данными по спецификациям. В комплект входят фиксаторы кабеля, настольный крепеж, USB-C кабель и руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Выполнена стойка из металла, окрашенного в черный цвет. Три колена и два ребра.

Для начала эксплуатации необходимо установить с помощью металлической направляющей в комплектный настольный фиксатор. Его способ исполнения позволяет регулировать силу прижима под любую толщину столешницы.

В этом креплении стойка вращается на 360 градусов. Для изменения положения необходимо приложить небольшое усилие, самопроизвольно выбранное не меняется.

Помимо этого меняются углы наклона двух ребер с помощью трех колен. В итоге можно выбрать нужный угол наклона микрофона, дальность вылета и высоту расположения.

Для крепления используется распространённый тип винта. ZONE 51 Boost позволяет устанавливать не только микрофоны, но и любые совместимые аксессуары.

В ребрах по центру находится паз в котором можно провести интерфейсный кабель, зафиксировав его дополнительно при помощи пластиковых клипс.

Итоги

Стойка эргономичная. Мы ее эксплуатировали с микрофоном ZONE 51 Tone, который рассмотрим детально уже в ближайшее время.ZONE 51 Boost – недорогая микрофонная стойка с высоким качеством исполнения. Подойдет как для организации стриминговых трансляций, так и повседневной эксплуатации.