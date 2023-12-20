Веб-камера для стримов с кольцевой подсветкой. Обзор ZONE 51 LENS

Поставляется в компактной коробке с изображением камеры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.
На лицевую сторону направлен объектив с автофокусировкой. Выше него находится механическая шторка приватности.
Вокруг него находится кольцевая зона с подсветкой, направленной на пользователя. У нее регулируемый уровень яркости и изменяемая температура. Управление идет с помощью кнопки на верхней грани, можно выбрать смещение в холодные или теплые оттенки, а также изменить яркость.
Складываемая ножка с противоскользящей наклейкой для размещения на крышке ноутбука и монитора.
На внутренней стороне отверстие под фотовинт. Можно будет установить ZONE 51 LENS на различные аксессуары, например, триногу.
Подключается при помощи кабеля с USB 2.0 разъемом и ферритовой защитой.
Оснащена ZONE 51 LENS матрицей с разрешением 2.0 Мп. Оптика с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 76 градусов. Максимально поддерживаемое разрешение Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления.