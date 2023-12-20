Веб-камера для стримов с кольцевой подсветкой. Обзор ZONE 51 LENS

С помощью изучаемой сегодня веб-камеры ZONE 51 LENS может использоваться как для проведения стриминговых трансляций, так и видеосвязи в мессенджерах. Поддерживает съемку в Full HD разрешении при 60 кадрах в секунду. Оснащена встроенной кольцевой светодиодной подсветкой.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением камеры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

ZONE 51 LENS обзор

Внешний вид

Это цельное исполнение с корпусом в виде «шайбы» и раскладываемой ножки. Способ соединения позволяет изменять угол наклона и поворачивать в стороны.

На лицевую сторону направлен объектив с автофокусировкой. Выше него находится механическая шторка приватности.

Вокруг него находится кольцевая зона с подсветкой, направленной на пользователя. У нее регулируемый уровень яркости и изменяемая температура. Управление идет с помощью кнопки на верхней грани, можно выбрать смещение в холодные или теплые оттенки, а также изменить яркость.

Складываемая ножка с противоскользящей наклейкой для размещения на крышке ноутбука и монитора.

На внутренней стороне отверстие под фотовинт. Можно будет установить ZONE 51 LENS на различные аксессуары, например, триногу.

Тесты

Подключается при помощи кабеля с USB 2.0 разъемом и ферритовой защитой.Она не требует установки программного обеспечения и драйвера, при этом поддерживает различные платформы, включая ТВ-приставки, планшеты, смартфоны. Весь софт для стриминговых трансляций, видеосвязи и конференций.

Тест веб-камеры ZONE 51 LENS

Итоги

Оснащена ZONE 51 LENS матрицей с разрешением 2.0 Мп. Оптика с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 76 градусов. Максимально поддерживаемое разрешение Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления.ZONE 51 LENS – веб-камера для стримов и видеосвязи с управляемой светодиодной подсветкой. Поддержка различных платформ, управление яркостью и цветовой температурой, ножка крепления с отверстием под фотовинт.