Веб-камера для стримов с кольцевой подсветкой. Обзор ZONE 51 LENS

С помощью изучаемой сегодня веб-камеры ZONE 51 LENS может использоваться как для проведения стриминговых трансляций, так и видеосвязи в мессенджерах. Поддерживает съемку в Full HD разрешении при 60 кадрах в секунду. Оснащена встроенной кольцевой светодиодной подсветкой.

ZONE 51 LENS

Комплектация

ZONE 51 LENS

Поставляется в компактной коробке с изображением камеры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

ZONE 51 LENS

ZONE 51 LENS обзор

Внешний вид

Это цельное исполнение с корпусом в виде «шайбы» и раскладываемой ножки. Способ соединения позволяет изменять угол наклона и поворачивать в стороны.

ZONE 51 LENS

На лицевую сторону направлен объектив с автофокусировкой. Выше него находится механическая шторка приватности.

ZONE 51 LENS

Вокруг него находится кольцевая зона с подсветкой, направленной на пользователя. У нее регулируемый уровень яркости и изменяемая температура. Управление идет с помощью кнопки на верхней грани, можно выбрать смещение в холодные или теплые оттенки, а также изменить яркость.

ZONE 51 LENS

Складываемая ножка с противоскользящей наклейкой для размещения на крышке ноутбука и монитора.

ZONE 51 LENS

На внутренней стороне отверстие под фотовинт. Можно будет установить ZONE 51 LENS на различные аксессуары, например, триногу.

ZONE 51 LENS

Подключается при помощи кабеля с USB 2.0 разъемом и ферритовой защитой.

Тесты

Она не требует установки программного обеспечения и драйвера, при этом поддерживает различные платформы, включая ТВ-приставки, планшеты, смартфоны. Весь софт для стриминговых трансляций, видеосвязи и конференций.

ZONE 51 LENS

Оснащена ZONE 51 LENS матрицей с разрешением 2.0 Мп. Оптика с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 76 градусов. Максимально поддерживаемое разрешение Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления.

Тест веб-камеры ZONE 51 LENS

Итоги

ZONE 51 LENS – веб-камера для стримов и видеосвязи с управляемой светодиодной подсветкой. Поддержка различных платформ, управление яркостью и цветовой температурой, ножка крепления с отверстием под фотовинт.
Веб-камера для стримов с кольцевой подсветкой. Обзор ZONE 51…
С помощью изучаемой сегодня веб-камеры ZONE 51 LENS может использоваться как для проведения стриминговых …
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