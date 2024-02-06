Микрофон с четкой передачей голоса. Обзор ZONE 51 TONE…

Качество передачи голоса важно не только для тех кто занимается звуком профессионально, но и для тех кто работает за компьютером, участвует в удаленных конференциях, а также проводит стриминговые трансляции и даже просто играет в онлайн игры. Из особенностей изучаемого сегодня ZONE 51 TONE выделяются 3 профессиональных конденсаторных капсюля, разные диаграммы направленности, процессор обработки звука и встроенный усилитель. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением. Комплект включает переходник с 3/8 на 1/4, USB-кабель, руководство пользователя.

ZONE 51 TONE обзор

Внешний вид

На микрофон изначально предустановлена подставка, выполненная из пластика с прорезиненным основанием, предотвращающим скольжение по столу.

На подставке его можно наклонять вперед и назад. Открутив винты справа и слева капсулу можно снять.

Для крепления можно использовать различные кронштейнов или стойку, например, ZONE 51 Boost , которую изучали ранее. Для этого в основании капсулы находится винтовое крепление.

На лицевой стороне кольцевая сенсорная панель, которая отвечает за управление громкостью вывода звука и усиления микрофона. С помощью нее же идет управление встроенной подсветкой микрофона.

Подсвечивается основание и зона в которой располагаются капсюли. ZONE 51 TONE поддерживает многоцветную подсветку.

На верхней грани капсулы сенсорная зона которая одним кликом обеспечивает приватность.

С обратной стороны переключатель который меняет диаграмму. У него четыре разные положения, для упрощения схема диаграммы приведена в виде пиктограммы.

Тесты

Интерфейсный кабель съемный, используется разъем USB-C. Кабель комплектный длиной 160 сантиметров. Есть аудиоразъем с подключением наушников для проведения мониторингов.Установлено сразу три 14 мм конденсаторных капсюля. Такой набор позволяет обеспечить выбор различных диаграмм. Это стерео, кардиоида, двунаправленная, всенаправленная. Такой выбор дает возможность использовать его в разных сценариях, например, проведение интервью с размещением на столе с двумя участниками. Для стримов и видеозвонков использование кардиоиды отсечет окружающий шум сделав акцент только на одном пользователе.

Настройка не требуется. Определяется сразу после подключения, отдельная настройка не требуется, все управление идет через органы управления на самом микрофоне. Сам микрофон хорошо смотрится в кадре, подходит для оформления места под проведение стримов.

Тест микрофона ZONE 51 TONE

Итоги

Пишет чисто. Отлично справляется с устранением окружающего шума.ZONE 51 TONE – микрофон, подходящий под различные типы задач, предлагающий высокое качество передачи голоса, набор диаграмм, съемный кабель подключения, поддержку установки на стойки и комплектную ножку, привлекательное внешнее исполнение с подсветкой. Проблем и сбоев выявлено не было.