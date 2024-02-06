Микрофон с четкой передачей голоса. Обзор ZONE 51 TONE

Качество передачи голоса важно не только для тех кто занимается звуком профессионально, но и для тех кто работает за компьютером, участвует в удаленных конференциях, а также проводит стриминговые трансляции и даже просто играет в онлайн игры. Из особенностей изучаемого сегодня ZONE 51 TONE выделяются 3 профессиональных конденсаторных капсюля, разные диаграммы направленности, процессор обработки звука и встроенный усилитель. Сопровождается 2-летней гарантией.

ZONE 51 TONE

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением. Комплект включает переходник с 3/8 на 1/4, USB-кабель, руководство пользователя.

ZONE 51 TONE

ZONE 51 TONE обзор

Внешний вид

На микрофон изначально предустановлена подставка, выполненная из пластика с прорезиненным основанием, предотвращающим скольжение по столу.

ZONE 51 TONE

На подставке его можно наклонять вперед и назад. Открутив винты справа и слева капсулу можно снять.

ZONE 51 TONE

Для крепления можно использовать различные кронштейнов или стойку, например, ZONE 51 Boost, которую изучали ранее. Для этого в основании капсулы находится винтовое крепление.

ZONE 51 TONE

На лицевой стороне кольцевая сенсорная панель, которая отвечает за управление громкостью вывода звука и усиления микрофона. С помощью нее же идет управление встроенной подсветкой микрофона.

ZONE 51 TONE

Подсвечивается основание и зона в которой располагаются капсюли. ZONE 51 TONE поддерживает многоцветную подсветку.

ZONE 51 TONE

На верхней грани капсулы сенсорная зона которая одним кликом обеспечивает приватность.

ZONE 51 TONE

С обратной стороны переключатель который меняет диаграмму. У него четыре разные положения, для упрощения схема диаграммы приведена в виде пиктограммы.

ZONE 51 TONE

Интерфейсный кабель съемный, используется разъем USB-C. Кабель комплектный длиной 160 сантиметров. Есть аудиоразъем с подключением наушников для проведения мониторингов.

Тесты

Установлено сразу три 14 мм конденсаторных капсюля. Такой набор позволяет обеспечить выбор различных диаграмм. Это стерео, кардиоида, двунаправленная, всенаправленная. Такой выбор дает возможность использовать его в разных сценариях, например, проведение интервью с размещением на столе с двумя участниками. Для стримов и видеозвонков использование кардиоиды отсечет окружающий шум сделав акцент только на одном пользователе.

ZONE 51 TONE

Настройка не требуется. Определяется сразу после подключения, отдельная настройка не требуется, все управление идет через органы управления на самом микрофоне. Сам микрофон хорошо смотрится в кадре, подходит для оформления места под проведение стримов.

ZONE 51 TONE

Пишет чисто. Отлично справляется с устранением окружающего шума.

Тест микрофона ZONE 51 TONE

Итоги

ZONE 51 TONE – микрофон, подходящий под различные типы задач, предлагающий высокое качество передачи голоса, набор диаграмм, съемный кабель подключения, поддержку установки на стойки и комплектную ножку, привлекательное внешнее исполнение с подсветкой. Проблем и сбоев выявлено не было.
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