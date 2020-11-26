Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME

Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сравнительный обзор автомобильных гибридных видеорегистраторов четырех популярных на российском рынке брендов: Carcam, Neoline, Playme и RoadGid. Мы рассмотрим все плюсы и минусы каждого устройства и постараемся выявить явного лидера среди них. Давайте детальней изучим данные решения.

CARCAM HYBRID 2 Signature (9 990 рублей)

Эту модель у китайцев первыми брендировали TrendVision, а затем Roadgid. Ее можно внести в список эталонных моделей по функционалу – тут есть поляризационный фильтр, суперконденсатор, магнитный кронштейн. Но в TrendVision долго эту модель дорабатывали – не лучшая экспозиция, не видел радары. Вообще, по нашему опыту тестирования различных гаджетов, можем сказать, что у данного бренда плавающее качество.

Данная модель стоит чуть ниже рынка, однако лучше подождать еще один годик, чтобы посмотреть на отзывы – и реакцию на них бренда. А причина тому весьма проста – бывали случаи, когда КарКам оставлял устройства вообще без поддержки и это происходило в то время, когда завозили не лучший Китай и влиять на доработки не могли.

Neoline X-COP 9300с (13 990 рублей)

Если искать плюсы, то следует отметить наличие сразу двух креплений - на присоске и 3М. Среди минусов, которые явно бросаются в глаза подчеркнем то, что ни матрица, ни процессор не поддерживают Super HD. Покупатели максимум получают Full HD. Так что о заявленном Super HD лучше не мечтать.Neoline X-COP 9300с можно отнести к актуальной линейке бренда, это свежая модель. Но девайс очень противоречивый. Можно сказать, что это попытка Neoline сыграть в современный гибрид. Есть две версии устройства: 9300c и просто 9300 (именно так называется, Neoline X-COP 9300 без «с»). В эксклюзивном варианте есть поляризационный светофильтр, питание подается через кронштейн, даже кабель питания от бортовой сети. Но за все это придется отдать 17 000 рублей.

Вряд ли кто-то согласится на это, ведь за такие деньги сегодня можно приобрести двухкамерный сверхтоповый сигнатурный гибрид с Wi-Fi. В модели 9300c, из интересного, покупатели получат лишь суперконденсатор и наклоненный к водителю экран. Поляризационный фильтр можно докупить в магазине бренда за 1 500 рублей, но крепления с активным питанием там нет. Крупный устаревший корпус Neoline по-прежнему верит в рупорные антенны, когда у других slim-дизайн с патч-антенной.

Playme PRIME (13 990 рублей)

Компанию Playme можно отнести к одному из технологических лидеров российского рынка. Бренд, который первым применил в своих устройствах сигнатурную технологию – пожалуй, самую важную, фундаментальную вещь с самого момента изобретения радар-детекторов. Многократный победитель сравнительных тестов и народных голосований.

На примере Playme PRIME видно, что компромиссов больше нет. Перед нами эталонный гибридный видеорегистратор 2020 года с магнитным креплением, суперконденсатором, высокоэффективной патч-антенной и поляризационным фильтром. Другими словами – эталонная модель.

Roadgid X8 Gibrid GT. 12 000 рублей

Сразу же перейдем к минусам Roadgid X8 Gibrid GT. Кронштейн с активным питанием, но самый бюджетный и не магнитный. Капризный литиевый аккумулятор вместо суперконденсатора.

Однако есть и плюсы - довольно современная платформа регистратора и есть Wi-Fi, а также два крепления в комплекте. Очевидно одно, что магнитным креплением водители будут пользоваться чаще, чем Wi-Fi. Поэтому не совсем понятна такая неправильная расстановка приоритетов.

Комплектация

У Neoline X-COP 9300с нет на корпусе ни micro, ни minUSB разъема. А так как Wi-Fi тут нет, пользователям придется переносить сохраненные файлы на свой ПК при помощи USB-адаптера microSD. Но самое интересное в том, что этот дешевый аксессуар отсутствует в базовой комплектации, то есть его придется докупать отдельно.

Как и у Neoline в CARCAM HYBRID 2 Signature нет ни кабеля, ни адаптера в комплекте. Все это говорит о том, что пользователям придется скачивать файлы на свой смартфон, после чего отправлять их на свой компьютер. Не сказать, что это большая проблема, однако вряд ли можно сказать, что для устранения данного минуса требуются большие вложения.

У нас не появилось никаких претензий к комплектации Playme PRIME. Перед нами нормальный набор без всяких излишеств. В комплекте: само устройство, крепление на лобовое стекло на двустороннем скотче (с двумя пленками, которые позволяют при необходимости легко снять комбо-устройство со стекла), CPL-фильтр, провод питания в прикуриватель (и два дополнительных предохранителя), USB-провод, инструкция и гарантийный талон.

В Roadgid X8 Gibrid GT есть и кабель, и салфеточка (хотя даже CPL-фильтра со здоровенной линзой нет и его не надо протирать), и палочка для снятия со стекла 3М-скотча, и 3М-крючки. Другими словами, разработчики молодцы.

Крепление/установка

Что касается Neoline X-COP 9300с, в нашей версии обычное крепление. Выглядит уже архаично, единственный плюс, если сравнивать с тем же Playme PRIME – кронштейн поворотный.

В CARCAM HYBRID 2 Signature нормальный магнитный кронштейн. Порадовать может второе вакуумное крепление, которое отлично поможет пристреляться, где лучше ставить регистратор, после чего можно ставить на 3М. Почему на 3М? Площадь присоски небольшая, есть подозрение, что регистратор будет часто падать.

В Playme PRIME, как мы уже и говорили, крепление магнитное, а подача питания осуществляется через крепление. Другими словами, здесь не к чему придраться.

Из-за того, что крепление в Roadgid X8 Gibrid GT многоэлементное, по опыту можно сказать, что такое решение особого доверия не внушает. Хорошо, что питание подается через крепление. Из минусов также нужно отметить то, что язычок спереди, постоянно приходится зажимать двумя пальцами и с усилием снимать регистратор. Плюс ко всему этому горизонтальные повороты. Тут нет никакого зажима, нет возможности надежно зафиксировать устройство или так чтобы разворачивать с минимальными усилиями.

Корпус/управление

Neoline X-COP 9300с

2-дюймовый экран в Neoline X-COP 9300с, как нам кажется, слишком мал для гибрида. Очень толстые рамки, а ширина суммарная передних кнопок по бокам экрана – чуть ли не с ширину экрана. Кажется, проектировщики где-то не туда свернули. Зато экран наклонили в сторону водителя, чтобы инверсия из-за узких углов обзора недорогой TFT-матрицы не бросалась в глаза.

Габариты корпуса очень большие. Можно было бы простить при магнитном креплении, но увы. Придется оставлять устройство на стекле и привлекать внимание злоумышленников. Весьма странный подход.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Кнопки CARCAM HYBRID 2 Signature расположены на боковых сторонах/вверху, что не совсем удобно. Не видно подписей, сами кнопки надо нащупывать.

У Carcam и Roadgid одна и та же проблема - cлот для карты памяти находится снизу. Поэтому, чтобы достать карту, надо снимать регистратор.

Можно, конечно, не снимать, но это увеличит риск того, что карта улетит вниз, и вы ее очень долго будете искать в салоне.

Playme PRIME

Playme PRIME может похвастаться самым большим экраном в тесте. Размер важен, потому что спидкам и оповещения о радарах – это много информации.

Учитывая магнитное крепление, габариты вторичны, можно забирать регистратор с собой, а не оставлять заметный прибор в салоне автомобиля.

Также следует отметить, что все кнопки находятся на одной стороне, в прямой видимости под экраном, что очень удобно.

Roadgid X8 Gibrid GT

В Roadgid X8 Gibrid GT в принципе все хорошо, не считая слота для карты памяти – он снизу корпуса.

Видео

Neoline X-COP 9300с

Интересно то, что у 3 моделей из 4 одна и та же матрица - Sony IMX307. А если быть точным, Neoline как обычно указывает лишь то, что это Sony, но понятно, что у них у единственных используется устаревшая матрица 323. При этом у Playme процессор тайваньский MStar-8339, у Roadgid более младший MStar-8336, у Carcam добротный тайваньский Novatek NTK96675. Разберем подробнее качество записи видео каждой из тестируемых моделей.В общем, качество картинки неплохое. Однако не хватает четкости. Детализация начинает сильно хромать уже после десяти метров. Объекты различимы, но постоянно не покидает ощущение пикселизации.

CARCAM HYBRID 2 Signature

В CARCAM HYBRID Signature заявлен Super HD. На деле покупатели получают интерполяцию с Full HD. Во-вторых, явно не настроили должным образом. Дальность чтения чуть уступает PRIME. И ночью неприятная желто-зеленая заливка в свете придорожных фонарей. Playme PRIME работает на той же матрице, но подобных проблем нет.

Playme PRIME

Playme PRIME может похвастаться хорошей дневной съемкой. Она контрастная, за счет чего чуть прибавляется четкость по сравнению, к примеру, с Neoline, где всегда любят приглушить контраст и обесцвечивать картинку. Ночная съемка отличная – без всяких ошибок баланса белого, с насыщенной цветопередачей. И четкость на высоком уровне. Другими словами, покупатели получают и красивую, и в то же время четкую картинку. У Playme и Carcam отмечаем поляризационный фильтр, без которого в солнечный день отражение панели на стекле может перекрывать нижнюю часть кадра и делать госномера нечитаемыми. Да и ночью есть польза, потому как на стекле много бликов из-за придорожных фонарей.

Roadgid X8 Gibrid GT

Дневная съемка Roadgid X8 Gibrid GT вряд ли оправдает ожидания покупателей. Плохая детализация и дистанция читаемости номеров минимальная. Проблема, возможно, скрывается в самом процессоре, либо объективе или настройке, которая не дает должной детализации.

Детектирование полицейских радаров и камер

Следует отметить один важный момент. Из-за новой платформы с прошивкой в процессе отлаживания у Carcam и Roadgid есть пропуски камер, а также случаются проблемы с сильным запаздыванием реакции. Иногда случается, что источники помех «сигнатурники» принимают за реальную камеру, что также свидетельствует о том, что прошивки сыроваты.

Playme кажется оптимальным вариантом, если говорить о работе устройства в качестве радар-детектора. За все время нашего тестирования, устройство заблаговременно оповещало нас о приближении к полицейским радарам, при этом количество ложных срабатываний оказалось незначительным. Не считая одного раза, когда PRIME «сработал» на датчик раздвижных дверей на АЗС во время заправки – будем надеяться, производитель устранит подобные недочеты в новой версии прошивки.

В Neoline нет классической сигнатурной технологии и данный бренд как-то невнятно пишет про свой фильтр Z-сигнатур «для устранения ложных срабатываний, особенно от датчиков мертвых зон других автомобилей». В целом, по детектированию полицейских радаров в рассматриваемой модели все хорошо, устройство обзавелось увеличенным рупором, однако ложных срабатываний все же многовато.

Выводы

Что касается спидкам, следует отметить, что лучшие базы у Playme, в след за которым сразу же идет Neoline и Roadgid. Carcam занимает завершающее место.Подводя итоги по представленным устройствам, следует отметить, что Playme является эталонным современным гибридным видеорегистратором образца 2020 года по всем статьям. Разработчикам удалось создать действительно надежного помощника для любого автовладельца. Что касается Roadgid и Carсam, можно сказать, что в данных моделях сыроватые прошивки и есть вопросы к детектированию полицейских радаров. Устройство от Neoline отличилось большим количеством ложных срабатываний и недостаточным качеством съемки, особенно ночью. Не понравилась съемка и у Roadgid. Исходя из всего этого можно выделить явного лидера среди четырех моделей - Playme PRIME.