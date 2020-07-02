Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020

Обойтись без видеорегистратора в автомобиле можно, но это чревато отсутствием защиты от необоснованных обвинений сотрудников ГАИ, от действий мошенников на дороге, а также обвинений при возникновении ДТП. Наличие визуальной записи всего происходящего на дороге заметно упрощает решение этих неприятных вопросов. Тестируемая сегодня тройка из Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE призвана решить еще и вопрос оповещений по радарам контроля скорости и комплексам фотофиксации на дорогах.

Сравнительный обзор Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE

Мы провели сравнительное тестирование с изучением сразу ряда параметров, особенностей работы, качества детектирования, количества ложных срабатываний, частоты обновлений и качества съемки.Один из комбо-видеорегистраторов будет отправлен одному из читателей по России, выбранному с помощью рандома 10 июля. Для участия нужно выбрать один из трех видеорегистраторов (сопроводить своим мнение по устройству, отправлен будет выбранный в комментарии видеорегистратор) ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8657

Комплектация

Стартовый комплект схож. Он включает руководство пользователя, крепление на лобовое стекло и адаптер питания в прикуриватель. Владельцу также стоит позаботиться о покупке карты памяти необходимого объема.

Внешний вид

Mio MiVue i90 и Neoline X-COP 9000 выполнены в традиционном формате исполнения с рупорной антенной. Вытянутый корпус с размещенными на фронтальной части объективом и приемниками лазерной и рупорной антенны.

У Neoline корпус угловатый. Из особенностей отметим наличие дополнительного слота под карту памяти формата microSD. Можно будет создать резервную запись при передаче накопителя сотруднику ГАИ.

Mio, в свою очередь, компактнее. Закругленные боковые грани и корпус пирамидальной формы. Можно будет спрятать в районе салонного зеркала, оставив в видимой части только дисплей.

SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE получил патч-антенну. Она занимает ограниченную площадь лицевой стороны. Корпус меньше по толщине, но заметно больше по общим габаритам.

Для крепления используются вакуумные присоски с прижимной ножкой. Из отличий у MiVue i90 в высоту ножки меньше и при этом еще предусмотрели возможность укладки кабеля в основании.

Видеосъемка

Дневная съемка: Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000, SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. В целом различий по способу взаимодействия, логичности интерфейсов и доступа к ключевым функциям нет. Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE оснащены оптикой с углом обзора в 135 градусов по диагонали. Mio MiVue i90 предлагает угол обзора в 140 градусов.Основное разрешение съемки Full HD. Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE предлагают съемку со скоростью 30 кадров в секунду. В Mio MiVue i90 увеличена до 60 кадров в секунду. Визуально это дает более плавную картинку, плюс возможность на стоп кадре или при замедлении точнее зафиксировать поведение участников дорожного движения и номерные знаки.

Ночная съемка: Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000, SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE

Mio MiVue i90

Также заметны отличия при съемке в условиях низкого уровня освещения и ночное время. Свою роль сыграла высокочувствительная матрица Sony Starvis. Наиболее это заметно при сравнении в лоб.

Neoline X-COP 9000

SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE

Радар-детектор и GPS

Mio MiVue i90 – 02 июня.

Neoline X-COP 9000 – 26 июня.

SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE – 29 июня.

Перед началом тестирования было проведено обновление базы стационарных точек:Для устройств с поддержкой сигнатурных технологий также важно поддержание актуальности прошивки с базой сигнатур. С проблемами в ходе обновления не сталкивались. Тестирование проводилось на дорогах Казани и Республики Татарстан. С каждым из видеорегистраторов мы провели по 1 неделе, используя в качестве основного. Финальным этапом стала совместная установка в верхней половине лобового стекла. Все направлены параллельно дорожному покрытию.

Наибольшую точность в сигнатурном режиме детектирования продемонстрировал Mio MiVue i90, выводя предупреждения на большей дальности. Также за время эксплуатации мы не обнаружили переносных камер, по которым не было уведомлений. Эффективно отсекаются ложные срабатывания от вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков на парковках торговых центров, а также систем пассивной безопасности в автомобилях. Дальности срабатывания было достаточно для принятия решения о коррекции средней скорости.

С Neoline X-COP 9000 мы столкнулись с проблемой видимости при активации сигнатур. Немалое количество камер на трассах и дорогах Казани оставались без вывода предупреждений. Видеорегистратор ошибочно фильтровал часть из них как ложные срабатывания. Это было подтверждено при переходе на обычный режим работы.

На холодный старт уходит примерно равное время. К моменту выезда с парковки видеорегистраторы уже видят спутники и отображают скорость движения. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Присутствуют разные типы комплексов. Разницы в наполнении базы точек в Казани замечено не было. Все три видеорегистратора выводили предупреждения по комплексам, появившимся в конце весны текущего года. Для информатора предлагаются настройки с выбором скоростного лимита и дальности вывода предупреждения.

Что выбрать - Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000 или SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE?

При комплексной оценке результатов тестирования, уверенным лидером выступает Mio MiVue i90, предлагающий высокое качество съемки с широким углом обзора, точное детектирование и компактные габариты. Второе место занимает SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE с патч-антенной с ежедневным выпуском обновлений и модулем ГЛОНАСС. Аутсайдером в этой тройке стал Neoline X-COP 9000 с некорректной работой в сигнатурном режиме.