Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020

Мы провели сравнительное тестирование с изучением сразу ряда параметров, особенностей работы, качества детектирования, количества ложных срабатываний, частоты обновлений и качества съемки.
Один из комбо-видеорегистраторов будет отправлен одному из читателей по России, выбранному с помощью рандома 10 июля. Для участия нужно выбрать один из трех видеорегистраторов (сопроводить своим мнение по устройству, отправлен будет выбранный в комментарии видеорегистратор) ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8657.
Сравнительный обзор Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE
КомплектацияСтартовый комплект схож. Он включает руководство пользователя, крепление на лобовое стекло и адаптер питания в прикуриватель. Владельцу также стоит позаботиться о покупке карты памяти необходимого объема.
Внешний видMio MiVue i90 и Neoline X-COP 9000 выполнены в традиционном формате исполнения с рупорной антенной. Вытянутый корпус с размещенными на фронтальной части объективом и приемниками лазерной и рупорной антенны.
У Neoline корпус угловатый. Из особенностей отметим наличие дополнительного слота под карту памяти формата microSD. Можно будет создать резервную запись при передаче накопителя сотруднику ГАИ.
Mio, в свою очередь, компактнее. Закругленные боковые грани и корпус пирамидальной формы. Можно будет спрятать в районе салонного зеркала, оставив в видимой части только дисплей.
SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE получил патч-антенну. Она занимает ограниченную площадь лицевой стороны. Корпус меньше по толщине, но заметно больше по общим габаритам.
Для крепления используются вакуумные присоски с прижимной ножкой. Из отличий у MiVue i90 в высоту ножки меньше и при этом еще предусмотрели возможность укладки кабеля в основании.
Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. В целом различий по способу взаимодействия, логичности интерфейсов и доступа к ключевым функциям нет. Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE оснащены оптикой с углом обзора в 135 градусов по диагонали. Mio MiVue i90 предлагает угол обзора в 140 градусов.
ВидеосъемкаОсновное разрешение съемки Full HD. Neoline X-COP 9000 и SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE предлагают съемку со скоростью 30 кадров в секунду. В Mio MiVue i90 увеличена до 60 кадров в секунду. Визуально это дает более плавную картинку, плюс возможность на стоп кадре или при замедлении точнее зафиксировать поведение участников дорожного движения и номерные знаки.
Дневная съемка: Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000, SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE
Ночная съемка: Mio MiVue i90, Neoline X-COP 9000, SHO-ME COMBO SMART SIGNATUREТакже заметны отличия при съемке в условиях низкого уровня освещения и ночное время. Свою роль сыграла высокочувствительная матрица Sony Starvis. Наиболее это заметно при сравнении в лоб.
Mio MiVue i90
Neoline X-COP 9000
SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE
Радар-детектор и GPSПеред началом тестирования было проведено обновление базы стационарных точек:
- Mio MiVue i90 – 02 июня.
- Neoline X-COP 9000 – 26 июня.
- SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE – 29 июня.
Наибольшую точность в сигнатурном режиме детектирования продемонстрировал Mio MiVue i90, выводя предупреждения на большей дальности. Также за время эксплуатации мы не обнаружили переносных камер, по которым не было уведомлений. Эффективно отсекаются ложные срабатывания от вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков на парковках торговых центров, а также систем пассивной безопасности в автомобилях. Дальности срабатывания было достаточно для принятия решения о коррекции средней скорости.
С Neoline X-COP 9000 мы столкнулись с проблемой видимости при активации сигнатур. Немалое количество камер на трассах и дорогах Казани оставались без вывода предупреждений. Видеорегистратор ошибочно фильтровал часть из них как ложные срабатывания. Это было подтверждено при переходе на обычный режим работы.
На холодный старт уходит примерно равное время. К моменту выезда с парковки видеорегистраторы уже видят спутники и отображают скорость движения. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Присутствуют разные типы комплексов. Разницы в наполнении базы точек в Казани замечено не было. Все три видеорегистратора выводили предупреждения по комплексам, появившимся в конце весны текущего года. Для информатора предлагаются настройки с выбором скоростного лимита и дальности вывода предупреждения.