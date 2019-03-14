Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Видеорегистраторы, выполненные в форм-факторе 3-в-1, решают сразу несколько задач, среди которых фиксация происходящего на дороге, вывод уведомлений по стационарным и переносным камерам, а также фиксация маршрута движения. Тестируемый сегодня iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 поддерживает съемку в разрешении Super HD и оснащен фильтром X-SIGNATURE.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 12990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, пару предохранителей, тряпичный чехол, ридер для карты памяти, инструкцию и гарантийный талон. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнен iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 в компактном корпусе, визуально по габаритам он схож с обычным видеорегистратором.

Не привлекает к себе повышенного внимания и не отнимает полезной площади обзора. Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой.

Вместо распространённой рупорной антенны тут используется патч-антенна. Она занимает только ограниченную зону фронтальной стороны.

Здесь же расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.

На стороне водителя экран с диагональю 2.4 дюйма. На него во время движения выводится изображение с камеры, а при приближении к системе фиксации нарушений ПДД отображаются данные по типу комплекса, сила сигнала, текущая и разрешенная скорость.

Из интересных функций стоит отметить группу сенсоров, проводя рукой около которых, можно не касаясь корпуса и кнопок, включать и выключать звуковые уведомления.

Под этой зоной кнопка защиты ролика от перезаписи. Справа от экрана четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Переключаются режимы радар-детектора, изменяется громкость и яркость, выключается микрофон.

На нижнем торце у iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

Справа гнездо питания и miniUSB разъем, используемый для прошивки, переноса файлов и обновления базы данных.

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. К нему можно будет подключить еще один адаптер, полезно с учетом ограниченного числа розеток в автомобиле.

Длина кабеля позволит организовать аккуратный и скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Настройка

Настройки радар-детектора и видеорегистратора разделены по двум отдельным разделам. Можно выбрать режим работы радар-детектора, отключить диапазоны и типы камер, задать скоростные режимы и проводить тонкую настройку.

Выбирается разрешение съемки, длительность роликов. Можно менять настройки экспозиции и яркости.

Радар-детектор

В iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 для детектирования установлен дополнительный процессор ST MICROELECTRONICS, использующий фильтр X-SIGNATURE. Применена технология детектирования INTELLECT RADAR. Все это дает точное детектирование переносных систем даже с маломощным излучением. Дальность срабатывания от 400 до 1500 метров. Определяются все типы комплексов, используемых на дорогах России и Ближнего Зарубежья.

В условиях мегаполиса видеорегистратор эффективно фильтрует ложные срабатывания от вышек сотовой связи, датчиков пассивной безопасности в автомобилях, автоматических парковок и дверей в торговых центрах.

Активный радар-детектор дополнен базой GPS-точек, включающий фоторадары и системы без излучения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке.

Тесты съемки

Super HD день iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 для обработки видео с матрицы SONY использует процессор AMBARELLA A12. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD ночь iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Full HD день iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Ролики отличает высокая резкость и детализация по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

FULL HD ночь iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Итоги по iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 – вариант для тех, кто при поиске комбо-видеорегистратора не готов мириться с компромиссами. Съемка с высокой резкостью и разрешением, точное и заблаговременное детектирование переносных и стационарных комплексов, детальные настройки, компактные габариты, поддержка емких накопителей, удобное крепление, управление жестами.