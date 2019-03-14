Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2019-03-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12; [455]
Видеорегистраторы, выполненные в форм-факторе 3-в-1, решают сразу несколько задач, среди которых фиксация происходящего на дороге, вывод уведомлений по стационарным и переносным камерам, а также фиксация маршрута движения. Тестируемый сегодня iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 поддерживает съемку в разрешении Super HD и оснащен фильтром X-SIGNATURE.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Его рекомендованная стоимость составляет 12990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, пару предохранителей, тряпичный чехол, ридер для карты памяти, инструкцию и гарантийный талон. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Внешний вид

Выполнен iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 в компактном корпусе, визуально по габаритам он схож с обычным видеорегистратором.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Не привлекает к себе повышенного внимания и не отнимает полезной площади обзора. Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Вместо распространённой рупорной антенны тут используется патч-антенна. Она занимает только ограниченную зону фронтальной стороны.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Здесь же расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

На стороне водителя экран с диагональю 2.4 дюйма. На него во время движения выводится изображение с камеры, а при приближении к системе фиксации нарушений ПДД отображаются данные по типу комплекса, сила сигнала, текущая и разрешенная скорость.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Из интересных функций стоит отметить группу сенсоров, проводя рукой около которых, можно не касаясь корпуса и кнопок, включать и выключать звуковые уведомления.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Под этой зоной кнопка защиты ролика от перезаписи. Справа от экрана четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Переключаются режимы радар-детектора, изменяется громкость и яркость, выключается микрофон.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

На нижнем торце у iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Справа гнездо питания и miniUSB разъем, используемый для прошивки, переноса файлов и обновления базы данных.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. К нему можно будет подключить еще один адаптер, полезно с учетом ограниченного числа розеток в автомобиле.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Длина кабеля позволит организовать аккуратный и скрытый монтаж в салоне автомобиля.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Настройка

Настройки радар-детектора и видеорегистратора разделены по двум отдельным разделам. Можно выбрать режим работы радар-детектора, отключить диапазоны и типы камер, задать скоростные режимы и проводить тонкую настройку.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Выбирается разрешение съемки, длительность роликов. Можно менять настройки экспозиции и яркости.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Радар-детектор

В iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 для детектирования установлен дополнительный процессор ST MICROELECTRONICS, использующий фильтр X-SIGNATURE. Применена технология детектирования INTELLECT RADAR. Все это дает точное детектирование переносных систем даже с маломощным излучением. Дальность срабатывания от 400 до 1500 метров. Определяются все типы комплексов, используемых на дорогах России и Ближнего Зарубежья.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

В условиях мегаполиса видеорегистратор эффективно фильтрует ложные срабатывания от вышек сотовой связи, датчиков пассивной безопасности в автомобилях, автоматических парковок и дверей в торговых центрах.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Активный радар-детектор дополнен базой GPS-точек, включающий фоторадары и системы без излучения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке.

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Тесты съемки

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 для обработки видео с матрицы SONY использует процессор AMBARELLA A12. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD день iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Super HD ночь iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Ролики отличает высокая резкость и детализация по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD день iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

FULL HD ночь iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

Итоги по iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12

iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 – вариант для тех, кто при поиске комбо-видеорегистратора не готов мириться с компромиссами. Съемка с высокой резкостью и разрешением, точное и заблаговременное детектирование переносных и стационарных комплексов, детальные настройки, компактные габариты, поддержка емких накопителей, удобное крепление, управление жестами.

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