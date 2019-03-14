Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Видеорегистраторы, выполненные в форм-факторе 3-в-1, решают сразу несколько задач, среди которых фиксация происходящего на дороге, вывод уведомлений по стационарным и переносным камерам, а также фиксация маршрута движения. Тестируемый сегодня iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 поддерживает съемку в разрешении Super HD и оснащен фильтром X-SIGNATURE.
Его рекомендованная стоимость составляет 12990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, пару предохранителей, тряпичный чехол, ридер для карты памяти, инструкцию и гарантийный талон. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.
Внешний видВыполнен iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 в компактном корпусе, визуально по габаритам он схож с обычным видеорегистратором.
Не привлекает к себе повышенного внимания и не отнимает полезной площади обзора. Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой.
Вместо распространённой рупорной антенны тут используется патч-антенна. Она занимает только ограниченную зону фронтальной стороны.
Здесь же расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.
На стороне водителя экран с диагональю 2.4 дюйма. На него во время движения выводится изображение с камеры, а при приближении к системе фиксации нарушений ПДД отображаются данные по типу комплекса, сила сигнала, текущая и разрешенная скорость.
Из интересных функций стоит отметить группу сенсоров, проводя рукой около которых, можно не касаясь корпуса и кнопок, включать и выключать звуковые уведомления.
Под этой зоной кнопка защиты ролика от перезаписи. Справа от экрана четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Переключаются режимы радар-детектора, изменяется громкость и яркость, выключается микрофон.
На нижнем торце у iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.
Справа гнездо питания и miniUSB разъем, используемый для прошивки, переноса файлов и обновления базы данных.
Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. К нему можно будет подключить еще один адаптер, полезно с учетом ограниченного числа розеток в автомобиле.
Длина кабеля позволит организовать аккуратный и скрытый монтаж в салоне автомобиля.
НастройкаНастройки радар-детектора и видеорегистратора разделены по двум отдельным разделам. Можно выбрать режим работы радар-детектора, отключить диапазоны и типы камер, задать скоростные режимы и проводить тонкую настройку.
Выбирается разрешение съемки, длительность роликов. Можно менять настройки экспозиции и яркости.
Радар-детекторВ iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12 для детектирования установлен дополнительный процессор ST MICROELECTRONICS, использующий фильтр X-SIGNATURE. Применена технология детектирования INTELLECT RADAR. Все это дает точное детектирование переносных систем даже с маломощным излучением. Дальность срабатывания от 400 до 1500 метров. Определяются все типы комплексов, используемых на дорогах России и Ближнего Зарубежья.
В условиях мегаполиса видеорегистратор эффективно фильтрует ложные срабатывания от вышек сотовой связи, датчиков пассивной безопасности в автомобилях, автоматических парковок и дверей в торговых центрах.
Активный радар-детектор дополнен базой GPS-точек, включающий фоторадары и системы без излучения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке.