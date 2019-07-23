Обзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением

2019-07-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12; [194]
Не так давно мы проводили детальное тестирование видеорегистратора IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature. Изучаемый сегодня комбо-видеорегистратор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 также был выпущен не так давно. За его основу была взята уже выпущенная ранее модель, получившая встроенный Wi-Fi модуль с возможностями передачи отснятых файлов и обновления базы камер.

Рекомендованная стоимость составляет 12990 рублей. Он уже доступен в официальном магазине производителя. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 обзор

Комплектация

Покупатель получает видеорегистратор, упакованным в коробку из плотного картона. Изучив информацию на ней, можно будет составить полное представление по ключевым особенностям работы устройства.

Комплект включает тряпичный чехол, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, пару сменных предохранителей, картридер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид не претерпел видимых изменений. Отличает его компактность и неприметность со стороны улице.

На стекле устройство занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора. Комплектное крепление дает возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Это присоска с вакуумной присоской.

В этом видеорегистраторе используется компактная патч-антенна/фазированная решетка, занимающая ограниченную площадь лицевой стороны iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12.

Здесь же находится объектив, выступающий над поверхностью корпуса. Опционально можно установить съемный CPL-фильтр. Этот аксессуар можно смело отнести к категории рекомендованных.

На нижней грани корпуса расположен слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает емкие накопители.

Справа miniUSB, используемый для подключения к ПК/ноутбуку для передачи файлов. Ниже гнездо питания.

На верхнем торце кнопка включения. Видеорегистратор поддерживает автоматическое включение и выключение. Здесь же пара направляющих под крепление.

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей. Его площадь используется эффективно, в ходе движения помимо контроля угла съемки, можно будет получать информацию по полицейским камерам и радарам.

Справа от дисплея группа из четырех механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо. Слева кнопка защиты ролика от перезаписи.

Здесь же можно обратить внимание на датчик движения, в iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 он отвечает за смену режима звукового оповещения. Достаточно будет просто провести рукой перед ним.

Блок зарядного устройства со сквозным подключением. Так можно будет подключить еще одно устройство к одному прикуривателю.

Настройки

Предлагаются детальные настройки радар-детектора. С отключением диапазонов и типов комплексов. Функция автоприглушения.

Ограничения радарной части и допустимое превышение скорости. Активация фильтра Х-сигнатур или его отключение.

Доступны настройки беспроводного подключения. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов.

Выключается микрофон. Меняется тип штампа записи. Поддерживаются функции пассивной безопасности движения с контролем полосы.

Софт для смартфона

iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 оснащен встроенным Wi-Fi модулем. Активировав беспроводное подключение появляется возможность удаленного подключения со смартфона. Для взаимодействия потребуется установка приложения.

На главный экран выводится изображение с камеры. Ниже иконки быстрого доступа: обновления базы камеры, обновление прошивки, список файлов и настройки системы.

Выводится список файлов с карты памяти и перенесенные ранее файлы. В пару кликов нужные файлы будут перенесены в память смартфона, создав резервную копию без необходимости наличия под рукой ноутбука.

Из полезных функций отметим удобное обновление базы камер и прошивки.

Радар-детектор

Видеорегистратор оснащен современной антенной с высокой чувствительностью. Поддерживаются сигнатурные технологии. В ходе длительных тестов в мегаполисе он продемонстрировал эффективную фильтрацию помех от вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков безопасности в автомобилях.

Дальность детектирования позволит скорректировать скоростной режим. iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 выводил заблаговременные уведомления по радарным комплексам со слабым излучением. Выводились предупреждения по всем переносным камерам, встречаемым у нас на пути.

Для стационарных систем отображается тип камеры, разрешенная и текущая скорость. Поведение информатора настраивается. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Видеосъемка

Обработку сигнала с высокочувствительной матрицы SONY EXMOR осуществляет процессор Ambarella A12А35. Поддерживается съемка в Super HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD день iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Super HD ночь iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Картинка насыщенная, хорошо настроена цветопередача. Ночные ролики сохраняют высокий уровень детализации.

Full HD день iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Full HD ночь iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Итоги по iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 – комбо-видеорегистратор флагманского уровня с сигнатурными технологиями, съемкой в Super HD, частым обновлением базы камер, компактными габаритами. Весомым изменением стало оснащение Wi-Fi модулем с функции переноса файлов и обновления прошивки, а также базы камер.

Комментарии и отзывы iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12
Ищешь недорогой флагманский смартфон? По...
Ищешь недорогой флагманский смартфон? ПоСогласитесь, вряд ли можно представить современного человека без какого-либо мобильного устройства. Самым...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600...
Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600Не так давно стартовали продажи новой серии блоков питания Thermaltake c тихими и подсвечиваемыми вентиля...
Xiaomi представила наушники Mi Neckband...
Xiaomi представила наушники Mi NeckbandКомпания Xiaomi анонсировала новые наушники Mi Neckband Bluetooth Earphone. Новинка относится к моделям п...
Cooler Master анонсировала новый аксесс...
Cooler Master анонсировала новый аксессКомпания Cooler Master представила подставку для гарнитуры GS750 с рядом дополнительных функций. Предусмо...
Опубликованы технические характеристики...
Опубликованы технические характеристикиСтали известны подробные характеристики мощного смартфона Asus ROG Phone 2. Экранная панель AMOLED обеспе...
Смартфон Umidigi X получит толщину корпу...
Смартфон Umidigi X получит толщину корпуК выпуску готовится смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев под названием Umidigi X. Девайс получ...


Обзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлениемОбзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением
Обзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкойОбзор Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600W. Немодульный блок питания 80 PLUS Gold с подсветкой
Обзор Street Storm CVR-N8410-G. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Street Storm CVR-N8410-G. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HUAWEI P30. Самый удобный флагманОбзор HUAWEI P30. Самый удобный флагман
Обзор QUMO JOY MGame Dual. Игровой держатель для смартфонаОбзор QUMO JOY MGame Dual. Игровой держатель для смартфона
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. Сто...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. СтоУ многих пользователей возникло мнение, что за адекватные деньги сейчас смартфон не купить — он либо слиш...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Инте...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. ИнтеОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предо...
Предварительный обзор Antec NX400. Круто...
Предварительный обзор Antec NX400. КрутоДавно мечтали о продвинутом корпусе, который не стоит конских денег? Самое время посмотреть на современно...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматы...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматыДавайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчика...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 F...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 FСамое время собрать новую игровую систему и получить удовольствие не только от того, какая она мощная и т...
Dell обновила линейку корпоративных устр...
Dell обновила линейку корпоративных устр17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевы...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих по...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих поЯ лично попробовал Kitchen Stories и сейчас могу с уверенностью заявить, что это лучшее приложение, котор...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VGСегодня мы поговорим о новом игровом мониторе ASUS TUF Gaming VG32VQ, который получил массу привлекательн...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27Если вы большой ценитель действительно качественных мониторов, то самое время посмотреть на данную модель...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor