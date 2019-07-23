Обзор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением

Не так давно мы проводили детальное тестирование видеорегистратора IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature. Изучаемый сегодня комбо-видеорегистратор iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 также был выпущен не так давно. За его основу была взята уже выпущенная ранее модель, получившая встроенный Wi-Fi модуль с возможностями передачи отснятых файлов и обновления базы камер.

iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 12990 рублей. Он уже доступен в официальном магазине производителя. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

Комплектация

Покупатель получает видеорегистратор, упакованным в коробку из плотного картона. Изучив информацию на ней, можно будет составить полное представление по ключевым особенностям работы устройства.

Комплект включает тряпичный чехол, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, пару сменных предохранителей, картридер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид не претерпел видимых изменений. Отличает его компактность и неприметность со стороны улице.

На стекле устройство занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора. Комплектное крепление дает возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Это присоска с вакуумной присоской.

В этом видеорегистраторе используется компактная патч-антенна/фазированная решетка, занимающая ограниченную площадь лицевой стороны iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12.

Здесь же находится объектив, выступающий над поверхностью корпуса. Опционально можно установить съемный CPL-фильтр. Этот аксессуар можно смело отнести к категории рекомендованных.

На нижней грани корпуса расположен слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает емкие накопители.

Справа miniUSB, используемый для подключения к ПК/ноутбуку для передачи файлов. Ниже гнездо питания.

На верхнем торце кнопка включения. Видеорегистратор поддерживает автоматическое включение и выключение. Здесь же пара направляющих под крепление.

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной дисплей. Его площадь используется эффективно, в ходе движения помимо контроля угла съемки, можно будет получать информацию по полицейским камерам и радарам.

Справа от дисплея группа из четырех механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо. Слева кнопка защиты ролика от перезаписи.

Здесь же можно обратить внимание на датчик движения, в iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 он отвечает за смену режима звукового оповещения. Достаточно будет просто провести рукой перед ним.

Настройки

Блок зарядного устройства со сквозным подключением. Так можно будет подключить еще одно устройство к одному прикуривателю.

Предлагаются детальные настройки радар-детектора. С отключением диапазонов и типов комплексов. Функция автоприглушения.

Ограничения радарной части и допустимое превышение скорости. Активация фильтра Х-сигнатур или его отключение.

Доступны настройки беспроводного подключения. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов.

Выключается микрофон. Меняется тип штампа записи. Поддерживаются функции пассивной безопасности движения с контролем полосы.

Софт для смартфона

iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 оснащен встроенным Wi-Fi модулем. Активировав беспроводное подключение появляется возможность удаленного подключения со смартфона. Для взаимодействия потребуется установка приложения.

На главный экран выводится изображение с камеры. Ниже иконки быстрого доступа: обновления базы камеры, обновление прошивки, список файлов и настройки системы.

Выводится список файлов с карты памяти и перенесенные ранее файлы. В пару кликов нужные файлы будут перенесены в память смартфона, создав резервную копию без необходимости наличия под рукой ноутбука.

Радар-детектор

Из полезных функций отметим удобное обновление базы камер и прошивки.Видеорегистратор оснащен современной антенной с высокой чувствительностью. Поддерживаются сигнатурные технологии. В ходе длительных тестов в мегаполисе он продемонстрировал эффективную фильтрацию помех от вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков безопасности в автомобилях.

Дальность детектирования позволит скорректировать скоростной режим. iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 выводил заблаговременные уведомления по радарным комплексам со слабым излучением. Выводились предупреждения по всем переносным камерам, встречаемым у нас на пути.

Для стационарных систем отображается тип камеры, разрешенная и текущая скорость. Поведение информатора настраивается. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Видеосъемка

Super HD день iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Обработку сигнала с высокочувствительной матрицы SONY EXMOR осуществляет процессор Ambarella A12А35. Поддерживается съемка в Super HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD ночь iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Full HD день iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Картинка насыщенная, хорошо настроена цветопередача. Ночные ролики сохраняют высокий уровень детализации.

Full HD ночь iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

Итоги по iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12

iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 – комбо-видеорегистратор флагманского уровня с сигнатурными технологиями, съемкой в Super HD, частым обновлением базы камер, компактными габаритами. Весомым изменением стало оснащение Wi-Fi модулем с функции переноса файлов и обновления прошивки, а также базы камер.