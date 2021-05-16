Обзор j5create JVA04. Карта захвата для некстген консолей

Не так давно мы проводили стриминговую трансляцию игры Resident Evil Village с консоли Sony PlayStation 5. Подобные трансляции, управляемые с экрана ПК или ноутбука требуют наличие дополнительного оборудования – карты захвата. Тогда мы использовали новинку j5create JVA04 с поддержкой Full HD 60 FPS и сквозной передачи сигнала 4К 60 FPS.

j5create JVA04

Сегодня мы поделимся опытом ее эксплуатации. К моменту публикации ее уже можно приобрести в iCases за 10 990 - https://clck.ru/UqmWv

Комплектация

Упакован в коробку с откидной крышкой, позволяющей оценить внешний вид устройства до распаковки. Внутри зафиксирован в пластиковый кейс, предотвращающий тряску при перевозке.

j5create JVA04

Комплект включает HDMI, USB-С кабель и документацию.

j5create JVA04

Внешний вид

Выполнена карта захвата в корпусе из окрашенного в черный цвет металла. Он тут не только увеличивает общую жесткость конструкции, но и улучшает пассивный отвод тепла при работе.

j5create JVA04

Внешние поверхности с текстурным покрытием. Качество сборки высокое.

j5create JVA04

По габаритам сопоставима со смартфоном. Такое устройство можно будет закинуть с собой в сумку с ультрабуком и брать с собой в поездки или на работу.

j5create JVA04

Разъемы у j5create JVA04 сосредоточены по боковым граням. С одной из сторон это HDMI вход-и HDMI-выход. Оба разъема с поддержкой 4К 60 FPS.

j5create JVA04

С противоположной стороны USB-С, используемый для подачи питания и передачи информации. Аудиовход и выход.

j5create JVA04

Контролировать текущий рабочий статус можно с помощью светодиодного индикатора на крышке.

j5create JVA04

Софт

С официального сайта можно загрузить для нее утилиту управления. Интерфейс ее на английском языке, но разобраться будет несложно даже без знания языка.

j5create JVA04

Главное окно выводит текущую картинку, получаемую с HDMI-входа. С этого экрана можно будет провести локальную запись, сделать скриншот и даже запустить трансляцию.

j5create JVA04

В разделе настроек выбирается язык интерфейса. Меняется соотношение сторон и разрешение. Проводится корректировка яркости, экспозиции и контраста. Включается микширование звука с аудиовхода.

j5create JVA04

Выбираются кодек и степень сжатия. Формат для скриншотов.

j5create JVA04

Отдельное окно с авторизацией и настройкой для проведения трансляций на Twitch и Youtube.

j5create JVA04

Настройки звука для всех каналов в отдельности.

Тесты

j5create JVA04

j5create JVA04 может использоваться для разных типов устройств с выводом сигнала через HDMI. Игровые консоли, цифровые камеры и другое оборудование. Мы рассмотрим на примере Sony PlayStation 5 с поддержкой 4К 60 FPS. Предварительно в настройках консоли нужно отключить защиту HDCP. После этого подключаем ее к HDMI-IN, далее монитор или телевизор через HDMI-OUT. Сквозной сигнал без потери качества и видимых задержек.

j5create JVA04

Мы проводили трансляцию через популярную бесплатную программу OBS. В ней карта захвата определилась еще до установки фирменного ПО. Трансляция велась на сервис Youtube в разрешении Full HD 60 FPS.

j5create JVA04

5 часовая трансляция прошла без сбоев. Работало оборудование стабильно. Зрители отмечали хорошее качество картинки.

Спидран Resident Evil Village (Папа-спринтер). Тест микрофона Elgato Wave 3 и захвата j5create JVA04

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа момент конца весны 2021 года j5create JVA04 является одной из самых доступных карт захвата с поддержкой сквозного сигнала 4К 60FPS и захвата в Full HD 60 FPS. При этом предлагаются хороший набор портов, актуальный USB-C, микширование с дополнительными аудиоканалами, программное обеспечение для локальной записи и стриминга. Плюс она выполнена в компактном корпусе из металла.
j5create JVA04 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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