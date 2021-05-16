Обзор j5create JVA04. Карта захвата для некстген консолей

Сегодня мы поделимся опытом ее эксплуатации. К моменту публикации ее уже можно приобрести в iCases за 10 990 - https://clck.ru/UqmWv
КомплектацияУпакован в коробку с откидной крышкой, позволяющей оценить внешний вид устройства до распаковки. Внутри зафиксирован в пластиковый кейс, предотвращающий тряску при перевозке.
Комплект включает HDMI, USB-С кабель и документацию.
Внешний видВыполнена карта захвата в корпусе из окрашенного в черный цвет металла. Он тут не только увеличивает общую жесткость конструкции, но и улучшает пассивный отвод тепла при работе.
Внешние поверхности с текстурным покрытием. Качество сборки высокое.
По габаритам сопоставима со смартфоном. Такое устройство можно будет закинуть с собой в сумку с ультрабуком и брать с собой в поездки или на работу.
Разъемы у j5create JVA04 сосредоточены по боковым граням. С одной из сторон это HDMI вход-и HDMI-выход. Оба разъема с поддержкой 4К 60 FPS.
С противоположной стороны USB-С, используемый для подачи питания и передачи информации. Аудиовход и выход.
Контролировать текущий рабочий статус можно с помощью светодиодного индикатора на крышке.
СофтС официального сайта можно загрузить для нее утилиту управления. Интерфейс ее на английском языке, но разобраться будет несложно даже без знания языка.
Главное окно выводит текущую картинку, получаемую с HDMI-входа. С этого экрана можно будет провести локальную запись, сделать скриншот и даже запустить трансляцию.
В разделе настроек выбирается язык интерфейса. Меняется соотношение сторон и разрешение. Проводится корректировка яркости, экспозиции и контраста. Включается микширование звука с аудиовхода.
Выбираются кодек и степень сжатия. Формат для скриншотов.
Отдельное окно с авторизацией и настройкой для проведения трансляций на Twitch и Youtube.
Настройки звука для всех каналов в отдельности.
Тесты
j5create JVA04 может использоваться для разных типов устройств с выводом сигнала через HDMI. Игровые консоли, цифровые камеры и другое оборудование. Мы рассмотрим на примере Sony PlayStation 5 с поддержкой 4К 60 FPS. Предварительно в настройках консоли нужно отключить защиту HDCP. После этого подключаем ее к HDMI-IN, далее монитор или телевизор через HDMI-OUT. Сквозной сигнал без потери качества и видимых задержек.
Мы проводили трансляцию через популярную бесплатную программу OBS. В ней карта захвата определилась еще до установки фирменного ПО. Трансляция велась на сервис Youtube в разрешении Full HD 60 FPS.
5 часовая трансляция прошла без сбоев. Работало оборудование стабильно. Зрители отмечали хорошее качество картинки.
Спидран Resident Evil Village (Папа-спринтер). Тест микрофона Elgato Wave 3 и захвата j5create JVA04
ИтогиНа момент конца весны 2021 года j5create JVA04 является одной из самых доступных карт захвата с поддержкой сквозного сигнала 4К 60FPS и захвата в Full HD 60 FPS. При этом предлагаются хороший набор портов, актуальный USB-C, микширование с дополнительными аудиоканалами, программное обеспечение для локальной записи и стриминга. Плюс она выполнена в компактном корпусе из металла.
j5create JVA04 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".