Обзор j5create JVA06. Карта захвата на два канала для стримов и видеоконференций

Несмотря на то, что общий накал с переводом многих рабочих и учебных процессов на удаленный формат прошел. Сама актуальность видеосвязи, а также подготовки видеоматериалов, презентаций и проведения стриминговых трансляций остается актуальной. Тестируемая сегодня карта видеозахвата j5create JVA06 выполнена во внешнем формате исполнения, она не требует установки драйвера и позволяет микшировать звук и видео с разных источников.

Комплектация

Средняя ее стоимость на момент начала июля составляет 18 тысяч рублей.

Упакована в коробку с откидной крышкой. Помимо общей информации по устройству, здесь описаны схемы подключения устройств и варианты микширования.

Комплект включает HDMI-кабель, USB-С кабель, USB-кабель, различную документацию на английском языке и руководство пользователя.

Внешний вид

Как и отмечали вначале, выполнена во внешнем формате. Это универсальное решение, которое может использоваться с настольными системами и ноутбуки.

Общие габариты и вес у него компактные. Можно брать с собой в сумке с ноутбуком.

При этом j5create JVA06 имеет еще и полноценную панель управления, позволяющую выключать и включать отдельные аудиоканалы, видеть активность на каждых каналах в отдельности, выбирать вид вывода с двух источников, а даже активировать встроенный инструмент удаления фона (Chroma Key).

Все кнопки и индикаторы подписаны. Управление интуитивно понятное, так же как и говорили, есть подробная инструкция со схемами вывода контента.

На левой грани у него два полноразмерных входа HDMI, соответствующие источникам A и B. Между ними аудиоразъем для подключения микрофона.

Справа выходящий HDMI, с которого можно будет вывести изображение на монитор для контроля во время трансляции или игры на консоли. Есть выводной аудиоразъем для наушников. А также два USB-C, один из которых используется для передачи данных на компьютер, а второй для питания. Поддерживает PowerDelivery. Актуально при работе на современных ультрабуках Windows и MacOS.

Сверху и снизу есть резьба для крепления. Это распространённый в фото и видеотехнике тип резьбы. Совместимо с клетками, крепежом экшен-камер, как итог подобрать адаптер будет не проблема.

Тесты

Корпус собран добротно. Есть шлифованное покрытие под металл. Не маркий и практичный.j5create JVA06 не требует установки драйвера и программного обеспечения. Проверяли ее работу на Windows и MacOS. Определялась в программах XSPLIT и OBS. Также использовали ее при видеосвязи.

Преимуществом этой карты видеозахвата является наличие двух разъемов HDMI, к ним можно подключить размещенные в разных ракурсах видеокамеры или совмещать изображение с игровой консоли и цифровой камеры. Так качество картинки будет заметно выше, чем даже в дорогих веб-камерах.Большим преимуществом является встроенный инструмент для удаления фонового изображения. На это не затрачиваются аппаратные ресурсы компьютера, с которого ведется трансляция или ведется видеозапись. Как показала практика работает технология корректно.

Итоги

Нажатием на кнопки можно в один клик переключаться между двумя источниками изображения. И есть два варианта с режимом картинка-в-картинке с приоритетом на одну из двух камер.Удобно реализован инструментарий для работы со звуком. Так можно будет выбрать необходимый уровень звука для двух каналов в отдельности, а также подключить проводной микрофон. По необходимости любой из трех источников звука выключается и включается. Быстрее и комфортнее, чем управление с помощью софта.В итоге получаем эффективный и недорогой инструмент для проведения стриминговых трансляций, видеоконференций, а также видеопродакшена. j5create JVA06 обеспечивает удобную работу с двумя HDMI источниками, микширование звука и подключение проводного микрофона, переключение выводимого изображения в один клик, управление тремя источниками звука, винтовое крепление с двух сторон корпуса, совместимость с разными платформами, поддержка PowerDelivery.