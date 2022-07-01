Обзор j5create JVA06. Карта захвата на два канала для стримов и видеоконференций

Средняя ее стоимость на момент начала июля составляет 18 тысяч рублей.
Упакована в коробку с откидной крышкой. Помимо общей информации по устройству, здесь описаны схемы подключения устройств и варианты микширования.
Комплект включает HDMI-кабель, USB-С кабель, USB-кабель, различную документацию на английском языке и руководство пользователя.
Общие габариты и вес у него компактные. Можно брать с собой в сумке с ноутбуком.
При этом j5create JVA06 имеет еще и полноценную панель управления, позволяющую выключать и включать отдельные аудиоканалы, видеть активность на каждых каналах в отдельности, выбирать вид вывода с двух источников, а даже активировать встроенный инструмент удаления фона (Chroma Key).
Все кнопки и индикаторы подписаны. Управление интуитивно понятное, так же как и говорили, есть подробная инструкция со схемами вывода контента.
На левой грани у него два полноразмерных входа HDMI, соответствующие источникам A и B. Между ними аудиоразъем для подключения микрофона.
Справа выходящий HDMI, с которого можно будет вывести изображение на монитор для контроля во время трансляции или игры на консоли. Есть выводной аудиоразъем для наушников. А также два USB-C, один из которых используется для передачи данных на компьютер, а второй для питания. Поддерживает PowerDelivery. Актуально при работе на современных ультрабуках Windows и MacOS.
Сверху и снизу есть резьба для крепления. Это распространённый в фото и видеотехнике тип резьбы. Совместимо с клетками, крепежом экшен-камер, как итог подобрать адаптер будет не проблема.
Корпус собран добротно. Есть шлифованное покрытие под металл. Не маркий и практичный.
Преимуществом этой карты видеозахвата является наличие двух разъемов HDMI, к ним можно подключить размещенные в разных ракурсах видеокамеры или совмещать изображение с игровой консоли и цифровой камеры. Так качество картинки будет заметно выше, чем даже в дорогих веб-камерах.
Нажатием на кнопки можно в один клик переключаться между двумя источниками изображения. И есть два варианта с режимом картинка-в-картинке с приоритетом на одну из двух камер.