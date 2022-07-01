Обзор j5create JVA06. Карта захвата на два канала для стримов и видеоконференций

Несмотря на то, что общий накал с переводом многих рабочих и учебных процессов на удаленный формат прошел. Сама актуальность видеосвязи, а также подготовки видеоматериалов, презентаций и проведения стриминговых трансляций остается актуальной. Тестируемая сегодня карта видеозахвата j5create JVA06 выполнена во внешнем формате исполнения, она не требует установки драйвера и позволяет микшировать звук и видео с разных источников.

j5create JVA06

Средняя ее стоимость на момент начала июля составляет 18 тысяч рублей.

Комплектация

j5create JVA06

Упакована в коробку с откидной крышкой. Помимо общей информации по устройству, здесь описаны схемы подключения устройств и варианты микширования.

j5create JVA06

Комплект включает HDMI-кабель, USB-С кабель, USB-кабель, различную документацию на английском языке и руководство пользователя.

j5create JVA06

Внешний вид

Как и отмечали вначале, выполнена во внешнем формате. Это универсальное решение, которое может использоваться с настольными системами и ноутбуки.

j5create JVA06

Общие габариты и вес у него компактные. Можно брать с собой в сумке с ноутбуком.

j5create JVA06

При этом j5create JVA06 имеет еще и полноценную панель управления, позволяющую выключать и включать отдельные аудиоканалы, видеть активность на каждых каналах в отдельности, выбирать вид вывода с двух источников, а даже активировать встроенный инструмент удаления фона (Chroma Key).

j5create JVA06

Все кнопки и индикаторы подписаны. Управление интуитивно понятное, так же как и говорили, есть подробная инструкция со схемами вывода контента.

j5create JVA06

На левой грани у него два полноразмерных входа HDMI, соответствующие источникам A и B. Между ними аудиоразъем для подключения микрофона.

j5create JVA06

Справа выходящий HDMI, с которого можно будет вывести изображение на монитор для контроля во время трансляции или игры на консоли. Есть выводной аудиоразъем для наушников. А также два USB-C, один из которых используется для передачи данных на компьютер, а второй для питания. Поддерживает PowerDelivery. Актуально при работе на современных ультрабуках Windows и MacOS.

j5create JVA06

Сверху и снизу есть резьба для крепления. Это распространённый в фото и видеотехнике тип резьбы. Совместимо с клетками, крепежом экшен-камер, как итог подобрать адаптер будет не проблема.

j5create JVA06

Корпус собран добротно. Есть шлифованное покрытие под металл. Не маркий и практичный.

Тесты

j5create JVA06 не требует установки драйвера и программного обеспечения. Проверяли ее работу на Windows и MacOS. Определялась в программах XSPLIT и OBS. Также использовали ее при видеосвязи.

j5create JVA06

Преимуществом этой карты видеозахвата является наличие двух разъемов HDMI, к ним можно подключить размещенные в разных ракурсах видеокамеры или совмещать изображение с игровой консоли и цифровой камеры. Так качество картинки будет заметно выше, чем даже в дорогих веб-камерах.

Большим преимуществом является встроенный инструмент для удаления фонового изображения. На это не затрачиваются аппаратные ресурсы компьютера, с которого ведется трансляция или ведется видеозапись. Как показала практика работает технология корректно.

j5create JVA06

Нажатием на кнопки можно в один клик переключаться между двумя источниками изображения. И есть два варианта с режимом картинка-в-картинке с приоритетом на одну из двух камер.

Удобно реализован инструментарий для работы со звуком. Так можно будет выбрать необходимый уровень звука для двух каналов в отдельности, а также подключить проводной микрофон. По необходимости любой из трех источников звука выключается и включается. Быстрее и комфортнее, чем управление с помощью софта.

Итоги

В итоге получаем эффективный и недорогой инструмент для проведения стриминговых трансляций, видеоконференций, а также видеопродакшена. j5create JVA06 обеспечивает удобную работу с двумя HDMI источниками, микширование звука и подключение проводного микрофона, переключение выводимого изображения в один клик, управление тремя источниками звука, винтовое крепление с двух сторон корпуса, совместимость с разными платформами, поддержка PowerDelivery.
Обзор j5create JVA06. Карта захвата на два канала для стримо…
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