Микрофон для стримов с микшером и пантографом. Обзор Оклик SM-600G

Изучаемый сегодня микрофон Оклик SM-600G ориентирован на стримеров, предлагая расширенный комплект из микшера с двумя микрофонными входами и двухполосным эквалайзером, пантограф, поп-фильтр. Все это позволяет организовать себе рабочее место и удобно управлять проводимой трансляцией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Внутреннее пространство заполненно пенкой и все аккуратно распределено по отсекам. Помимо озвученного выше в комплект также входит струбцина, ветрозащита, различные интерфейсные кабели, руководство пользователя.

Внешний вид

Комплект предполагает фиксацию пантографа на столешнице. Состоит она из одного колена и крепится при помощи струбцины. Ее исполнение позволяет надежно зафиксировать на разной толщине.

Этот тип крепежа удобен, в любое время можно будет поменять положение микрофона. Подвинуть, отодвинуть, да и в кадре он смотрится отлично.

Для установки капсюля микрофона используется держатель типа паук. Он гасит возможную вибрацию от стола, например ту которая может быть при нажатии на клавиши механической клавиатуры или перемещения предметов по столу. И также предусмотрели ветрозащиту.

Микрофон с традиционным исполнением. Цилиндрическая форма и верхняя часть с металлической сеткой. Для него в комплекте идет поп-фильтр. Все что озвучено обычно приобретается отдельно в виде аксессуаров, здесь же со старта. И на этом не все, важным элементом Оклик SM-600G является микшер. Выполнен в виде компактной панели с набором регуляторов и кнопок.

Большие регуляторы усиления микрофона и эхо. Выше ряд для корректировки нижних и высоких частот, уровень громкости фоновой звуков, записи и мониторинга. Ниже большое количество кнопок, которые дают различные эффекты. При нажатии они загораются, позволяя удобно контролировать активные в данные момент.

С обратной стороны панель с семью аудиоразъемами. Два из них для подключения микрофонов, один под наушники и мониторинг, есть для фоновой музыки и два для трансляций на смартфоне. Питание подается через разъем microUSB. Помимо проводного подключения к микшеру можно подключиться беспроводным способом.

Тесты

Для начала проведем монтаж на типовом столе. Первым шагом фиксируется струбцина, а уже в нее устанавливается пантограф. Установленным он вращается на 360 градусов. Далее на пантографе фиксируется держатель, а уже в него сам микрофон. К нему соединяем кабель с разъемом XLR, который дальше подключаем к микшеру.

К ПК подключаем с помощью microUSB кабеля или Bluetooth. Первый вариант предпочтительнее потому что не имеет даже минимальных задержек. При этом не требуется отдельная установка драйвера или софта, все управление идет с помощью кнопок на самом микшере, это важно для того чтобы не было необходимости сворачивать игры и приложения. Сам микшер дает возможно подключить второй микрофон и управлять им в отдельности, как пример во время интервью. Стример может вести мониторинг передаваемого звука в реальном времени соединив с гарнитурой, уровень громкости регулируется. Помимо же стримов на ноутбуке или ПК, это решение подходит и под планшеты и смартфоны.

Тест звука Оклик SM-600G

Итоги

Частотный диапазон от 100 Гц до 16КГц, сопротивление 1000 Ом. Это микрофон с кардиоидной диаграммой, хорошо отсекающий внешний шум. Оценить пример работы можно ниже.Оклик SM-600G – кардиоидный микрофон для стримов на ПК и смартфонах с расширенный комплект для организации рабочего места, а также микшер для детальной настройки и управления без необходимости установки дополнительного софта.