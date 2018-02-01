Компания Google заключила сделку с HTC на 1,1 млрд долларов

Сегодня, 1 февраля ,состоялась официальная закрытая сделка Google стоимостью 1,1 миллиарда долларов на приобретение большинства отделов дизайна смартфонов HTC состоялась.В компании Google рады по поводу прибытия очень талантливых специалистов, чтобы продолжить в ближайшие годы работу над еще более инновационными продуктами. В этой сделке задействована команда из 2000 специалистов компании HTC, которые официально переходят на работу в Google.

Google работала с множеством сотрудников HTC при помощи заключения контрактов для производства смартфонов Pixel и Pixel 2. Поэтому, согласно источнику, знакомому с разработкой, теперь компания будет иметь большую команду R & D в ближайшей близости.