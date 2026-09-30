OpenAI представила ИИ-агентов Dots на базе GPT-6 Astra

Компания OpenAI ответила рынку ИИ-агентов, которых в последнее время стало очень много, собственными агентами под названием Dots. В основе Dots работает мощная модель GPT-6 Astra — каждый агент использует собственный облачный компьютер, через который получает доступ к браузеру и более чем 4000 поддерживаемым приложениям. Взаимодействовать с Dot можно через интерфейс, похожий на обычный обмен текстовыми сообщениями, кроме того, с агентом можно связаться голосом через ChatGPT в веб-версии, на компьютере или смартфоне. Dots также смогут подключаться к Microsoft Teams и Slack, сохраняя контекст предыдущих сессий на других устройствах и в других приложениях. В будущем OpenAI планирует добавить возможность общаться с агентом непосредственно через обычные текстовые сообщения в мессенджерах.

Пока пользователь может создать только одного Dot, однако OpenAI собирается разрешить одновременный запуск нескольких агентов. После получения задания Dot будет отправлять сообщения с обновлениями о ходе работы и задавать уточняющие вопросы, если они понадобятся. Например, разработчик приложения сможет поручить Dot изучить отзывы пользователей, подготовить и протестировать обновления, а затем получить видео с демонстрацией внесённых изменений. Создатель контента сможет попросить агента изучить расшифровку интервью, найти подходящие фрагменты для коротких роликов, подготовить заметки к выпуску и написать публикации для социальных сетей.