В ChatGPT появится ИИ-консультант, помогающий в выборе товаров

Компания OpenAI позволит пользователям ChatGPT общаться с проверенными ИИ-представителями компаний — так называемыми Business Agents. Они помогут узнавать о товарах и услугах брендов, а также сравнивать разные продукты перед покупкой. Новая функция станет частью набора бизнес-инструментов ChatGPT, которые компания представила сегодня в бета-версии. Начать диалог с Business Agent можно будет, если компания, создавшая такого агента, появится в ответе ChatGPT. Пользователи смогут задавать ему вопросы об ассортименте, услугах и отдельных предложениях бренда, а также уточнять различия между несколькими товарами.

Компании, в свою очередь, смогут самостоятельно настраивать инструкции для агента и предоставлять ему необходимую информацию о своём бизнесе, чтобы он корректно отвечал на запросы. В OpenAI подчёркивают, что диалоги с Business Agents будут иметь отдельную маркировку и не станут частью основной переписки с ChatGPT. Чтобы пользователи могли убедиться, что общаются с настоящим представителем компании, организации смогут подтвердить свою принадлежность к бренду через специальный инструмент Business Hub. В OpenAI называют сегодняшний анонс первым шагом к более тесной интеграции бизнеса в ChatGPT. Это своего рода консультант, только в формате искусственного интеллекта, который сэкономит много времени и ресурсов на поиск нужных ответов клиентом. Но, конечно, в рамках бета-теста эта функция доступна только в США.