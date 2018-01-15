Почему в развитых странах отказываются от авторского права на софт?

Ни для кого не является секретом, что отечественные законодатели усердно трудятся над защитой авторского права. При этом под данной эгидой активно блокируются сайты с видеоматериалами, сайты с аудиодорожками и сайты с программным обеспечением. Все это наблюдается на фоне того, что весь мир отказывается от так называемого авторского права и предлагает бесплатное программное обеспечение, представленное на сайте Free Prog. Аналогично сегодня в сети редлагается бесплатно просматривать фильмы, слушать музыку на бесплатных сервисах, таких как YouTube и т.д. Как в развитых странах достигается возможность отказа от авторского права?

Отказ от погоней за пиратами достигается за счет использования возможностей пиратов привлекать новых пользователей. Видеоблогеры и разработчики программного обеспечения столкнулись с проблемой не хватки пользователей - одним не хватает для просмотра видео роликов, другим не хватает для использования программного обеспечения. Во многом это связано с широким распространением бесплатных путей распространения контента, программного обеспечения и их монетизации нетрадиционными методами. Сегодня программное обеспечение не монетизируется путем продажи лицензии - это прошлый век, сегодня контент монетезируется путем интеграции явной или скрытой рекламы. В одних случаях это интеграция того же поиска Яндекс, который постоянно теряет пользователей и умудряется их удерживать в основном за счет агрессивной рекламы и вирусного распространения. В других случаях ваша программа способствует популяризации того или иного бренда, тем самым, чем больший будет охват пользователей, тем больше вам заплатит его владелец.

Другим путем монетизации программного обеспечения является использование примера компьютерных игр. Для начала пользователю предоставляется определенный базовый бесплатный функционал, затем предлагается приобрести расширенный пакет функций, что позволит либо ускорить работу, либо начать выполнять новые задачи прямо из одного программного продукта.

Четвертым методом монетизации - является его отсутствие. Среди программистов очень много талантливых ребят, которые пишут необходимую для себя программу и затем делятся ею с другими. Как правило, имеется лишь кнопка Donate, для того чтоб у желающих была возможность пожертвовать деньги для дальнейшего развития программного продукта.

На одном из четырех описанных способов монетизации работают программы представленные на сайте free-prog.com - проверьте!