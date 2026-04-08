Samsung Galaxy XR получил очень полезную функцию

Сегодня платформа дополненной реальности Android XR получила совершенно новую функцию, которая преобразует 2D-приложения, сайты, изображения и видео в «3D-опыт». Эта технология, которую Google называет auto-spatialization, впервые была представлена в прошлом году, а теперь запускается в качестве экспериментальной возможности для гарнитур Samsung Galaxy XR. Есть несколько важных ограничений. Во-первых, функция поддерживает контент с разрешением до 1080p при 30 кадрах в секунду, то есть вы не сможете трансформировать Full HD картинку на 60 кадрах в секунду или 4К-картинку, что слегка сковывает возможности пользователя. Во-вторых, активация этой функции немного увеличивает расход батареи. И, в-третьих, функция работает только с тем окном приложения, которое находится в фокусе, а все остальные окна остаются в плоском формате.

Тем не менее, если у вас есть устройство Galaxy XR, это может стать интересным способом сделать просмотр контента более интересным и интерактивным. Помимо auto-spatialization компания Google представила и другие обновления Android XR для Galaxy XR. Например, теперь можно закреплять приложения на стенах виртуального пространства, видеть свои реальные руки при взаимодействии с виртуальным контентом в домашнем режиме и быстро возвращаться к предыдущим приложениям после того, как вы снова надеваете устройство. Также в Google Play для XR уже доступно более 100 приложений, что более чем в два раза больше по сравнению с ассортиментом на моментом запуска.