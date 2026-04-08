Microsoft переделает «Панель управления» в Windows 11

Компания Microsoft продолжает избавляться от последних элементов классического интерфейса Win32 в Windows 11 — и в будущем может полностью удалить старую панель управления. Представитель компании заявил в социальных сетях, что команда постепенно переносит все старые элементы из Win32 Control Panel в современное приложение «Параметры». Этот процесс будет длительным, поскольку компании важно не нарушить работу критически важных функций, особенно тех, что связаны с драйверами устройств — например, для принтеров и сетевых адаптеров. По словам представителя компании, задача усложняется большим количеством различных устройств и драйверов, которые должны корректно работать после перехода.

Классическая панель управления представляет собой оболочку Win32-приложения control.exe, где различные компоненты и драйверы используют собственные модули с расширением .cpl. В отличие от неё, современное приложение «Параметры» построено на платформе UWP и уже соответствует архитектуре WinUI 3. Microsoft также рекомендует крупным разработчикам программного обеспечения отходить от Win32 в сторону WinUI. Правда, в самой операционной системе осталось очень много различных систем и утилит, которые работают на очень старых приложениях с интерфейсом, который не обновляли в течение десятков лет. Возможно, когда-то разработчики доберуться и до них, но пока что придётся ждать апдейта «Панели управления» — будет интересно посмотреть на новую реализацию.