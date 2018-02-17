«Умные ответы» во всевозможных мессенджерах от Google

Приложение Google скоро добавит «умные ответы» во всевозможные мессенджер.Функция «умных ответов» является одной из наиболее примечательных для почтового приложения Inbox от Google.Эта функция предлагает быстрые заготовки сообщений на основе содержания письма. Функция добралась до Gmail, Allo и Android Messages, но скоро может стать доступна и в сторонних сервисах.

Google запустила среди пользователей Android тест приложения, которое, судя по всему, называется Reply. Согласно описанию, оно добавляет «умные ответы» в Facebook Messenger, WhatsApp, Line, WeChat и Twitter. Система умеет определять базовый контекст переписок.

Судя по скриншотам, отвечать можно прямо через уведомления. Reply позволяет включать режим «Не беспокоить» и подбирает нужные ответы, если пользователь находится на совещании, ведёт автомобиль или уехал в отпуск.