WhatsApp добрался до автомобильной системы CarPlay

Пользователи CarPlay после обновления WhatsApp могли заметить иконку приложения на экранах своих автомобильных информационно-развлекательных систем. Базовый интерфейс мессенджера теперь является частью CarPlay — ранее пользователям была доступна лишь базовая интеграция WhatsApp с интеллектуальным помощником Siri.

В WhatsApp для CarPlay нельзя просматривать диалоги, но есть возможность нажать на иконку приложения и надиктовать сообщение.

На экране автомобильной системы отображаются уведомления из мессенджера с именем отправителя. На иконке WhatsApp для CarPlay отображается количество непрочитанных сообщений. Пользователи могут просить Siri прочитать сообщение.