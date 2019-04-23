123456 до сих пор является самым популярным паролем

Мы живем в эпоху, когда пароли являются частью нашей повседневной жизни. И все же, похоже, человечество все еще не освоило искусство создания безопасных паролей.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании проанализировал пароли, найденные в открытых базах данных взломанных учетных записей. Они обнаружили, что 123456 до сих пор используется 23,2 миллионов пользователей. 123456789, 1111111, qwerty и пароль, также все еще чрезвычайно распространены, причем каждая небрежная итерация используется миллионами людей.

Ключ к надежному паролю состоит в использовании парольных фраз вместе с цифрами. Также важно не иметь один и тот же пароль для разных учетных записей, как скажет вам основатель Facebook Марк Цукерберг.