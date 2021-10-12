1Password представила функцию, которая защитит ваши пароли

Обмен паролями на рабочем месте и дома — обычная практика, но сделать это безопасно может быть непросто. 1Password стремится решить эту проблему с помощью своей новой функции, которая дает вам возможность делиться учетными данными безопасным способом даже с людьми, у которых нет учетной записи в данной службе. Сервис называется Psst!, что сокращенно от Password Secure Sharing Tool, и, по-видимому, это одна из самых востребованных функций компании. Согласно исследованию, проведенному компанией, большинство пользователей повторно используют корпоративные учетные данные. Из этих людей 36 процентов признались, что делятся входами в систему с другими сотрудниками и клиентами по незащищенным каналам, включая электронную почту, приложения для чата, электронные таблицы, документы и тексты. В другом опросе 1Password обнаружила, что большинство семей разделяют пароли между членами семьи, а также используют небезопасные методы их обменом.

Psst! позволяет вам делиться учетными данными с кем угодно, создавая ссылку с информацией, к которой могут получить доступ другие люди, даже если у них нет учетной записи 1Password. Вы можете выбрать, как долго ссылка будет оставаться рабочей, от часа до 30 дней, после чего она автоматически истечет. Вы также можете поделиться учетными данными с любым, у кого есть ссылка, или только с определенными людьми. Если вы выберете последнее, служба потребует от получателя подтвердить свою личность, проверив свои адреса электронной почты, прежде чем предоставить им доступ.