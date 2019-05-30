25 июня в Gmail появится конфиденциальный режим

Объявленный в начале этого года, приватный режим в Gmail, наконец-то станет доступным для всех пользователей 25 июня 2019 года. Конфиденциальный режим Gmail должен быть исключительно хорош, когда вам нужно отправлять сообщения, содержащие конфиденциальные данные.

Эта функция позволяет ограничить сроки доступа к сообщению, задав определенную дату. По истечению этой даты сообщение будет по-прежнему доступно для просмотра, но его нельзя будет пересылать другим, скопировать его содержимое, а отправитель сможет отозвать доступ в любой момент. Для усиления защиты также можно настроить двухфакторную аутентификацию, и тогда получатель не сможет открыть сообщение, пока не введет SMS-код.