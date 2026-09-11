От Ubisoft Connect могут отказаться в пользу упрощения соединения

Ubisoft официально представила замену для Ubisoft Connect — собственного внешнего лаунчера компании, который давно известен несовместимостью со SteamOS, Linux и рядом других платформ, где для его корректного функционирования требуются дополнительные слои трансляции. Ubisoft Connect не будет полностью удалён, однако уже с релиза Prince of Persia: The Lost Crown компания внедряет Ubisoft Connect Services — новый инструмент в рамках Steam, который обеспечивает синхронизацию прогресса, совместные сессии, выполнение заданий и получение наград, а также защиту игроков без необходимости запуска через Connect.

Вероятно, решение сделать Ubisoft Connect необязательным для старта игр связано с растущим использованием таких решений, как Proton, а также новых средств совместимости Steam с архитектурами Arm и Android — FEX и Lepton. В Ubisoft отмечают, что тестовая версия Ubisoft Connect Services представляет собой «первый этап на пути к более простому и эффективному запуску игр в Steam». Компания также намерена развивать и дорабатывать этот сервис по мере роста числа пользователей, а в перспективе подключить его к более широкому списку проектов.