От Ubisoft Connect могут отказаться в пользу упрощения соединения

Ubisoft официально представила замену для Ubisoft Connect — собственного внешнего лаунчера компании, который давно известен несовместимостью со SteamOS, Linux и рядом других платформ, где для его корректного функционирования требуются дополнительные слои трансляции. Ubisoft Connect не будет полностью удалён, однако уже с релиза Prince of Persia: The Lost Crown компания внедряет Ubisoft Connect Services — новый инструмент в рамках Steam, который обеспечивает синхронизацию прогресса, совместные сессии, выполнение заданий и получение наград, а также защиту игроков без необходимости запуска через Connect.

Вероятно, решение сделать Ubisoft Connect необязательным для старта игр связано с растущим использованием таких решений, как Proton, а также новых средств совместимости Steam с архитектурами Arm и Android — FEX и Lepton. В Ubisoft отмечают, что тестовая версия Ubisoft Connect Services представляет собой «первый этап на пути к более простому и эффективному запуску игр в Steam». Компания также намерена развивать и дорабатывать этот сервис по мере роста числа пользователей, а в перспективе подключить его к более широкому списку проектов.
5 компаний Санкт-Петербурга по SEO с оплатой за результат…
Продвижение коммерческих ресурсов в Северо-Западном регионе требует от бизнеса высоких инвестиций и че…
Steam в России: как выбрать подходящий способ пополнения и н…
Когда на балансе Steam заканчиваются деньги, покупку игры или дополнения не всегда удается оплатить пр…
Как оплатить Telegram Premium в России в 2026 году…
В 2026 году вопрос оплаты Telegram Premium из России приобрёл новые нюансы. Привычные схемы через мага…
Рейтинг лучших сервисов онлайн-бронирования жилья…
Планирование путешествия всегда начинается с главного вопроса — где остановиться! Современный рынок он…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor