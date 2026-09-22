Что такое вайбкодинг и почему сгенерированный код нужно проверять

Вайбкодинг, или vibe coding, — подход к разработке, при котором человек описывает задачу обычным языком, а искусственный интеллект превращает это описание в код. Пользователь при этом не обязательно пишет каждую функцию вручную: он формулирует требования, смотрит на результат, уточняет запрос и постепенно доводит проект до рабочего состояния. Главное здесь — не полное отказ от программирования, а изменение роли человека. Он становится постановщиком задачи и контролирует результат, а нейросеть берет на себя значительную часть технической работы.

Как начинается работа: сначала задача, потом код

Качество результата во многом зависит от того, насколько понятно сформулировано исходное задание. Фраза «сделай приложение для учета расходов» слишком расплывчата: ИИ придется самостоятельно додумывать интерфейс, категории, способы хранения данных и правила расчета. Лучше описывать не только желаемый результат, но и условия его работы.

Условный пример. Пользователь хочет небольшой веб-сервис для личного учета расходов. Вместо запроса «создай приложение для финансов» можно написать: «Сделай веб-приложение, где пользователь добавляет расход с датой, суммой и категорией. На главном экране показывай расходы за текущий месяц, общую сумму и разбивку по категориям. Данные должны сохраняться между перезапусками».

Такое описание уже задает структуру будущего продукта. Следующим шагом можно отдельно попросить ИИ предложить интерфейс, структуру данных и последовательность реализации, а затем переходить к созданию прототипа.

Прототип помогает быстро проверить идею

Вайбкодинг особенно удобен на этапе прототипирования. Вместо того чтобы сначала подробно реализовывать весь продукт, можно собрать минимальную версию: несколько экранов, базовую навигацию и одну-две ключевые функции. Например, для сервиса расходов сначала достаточно формы добавления операции и страницы со списком записей. Если такой вариант неудобен, изменения можно внести до того, как на проект потрачено много времени. При этом прототип не следует автоматически считать готовым продуктом. Рабочий внешний вид еще не означает, что корректно обрабатываются ошибки, защищаются данные и выдерживаются необычные сценарии использования.

Почему сгенерированный код необходимо читать

Нейросеть может создать код, который выглядит убедительно, но содержит логическую ошибку. Она также способна неправильно использовать библиотеку, добавить ненужную зависимость, неверно обработать исключение или реализовать функцию не так, как требовалось. GitHub в рекомендациях по проверке AI-generated code отдельно советует оценивать соответствие результата требованиям проекта, запускать тесты и статический анализ, проверять зависимости, безопасность, читаемость и сопровождаемость кода. Поэтому после генерации полезно пройтись по нескольким вопросам:

действительно ли код решает поставленную задачу;

что произойдет при неправильных или неожиданных данных;

какие внешние библиотеки и сервисы подключены;

не появились ли в коде ключи, пароли или другие секретные данные;

есть ли тесты для основных сценариев;

можно ли понять назначение функций без повторного обращения к нейросети.

Даже если человек не является профессиональным разработчиком, базовое понимание структуры программы заметно упрощает такую проверку.

Проверка — это не только чтение

Одна из распространенных ошибок — ограничиться визуальным просмотром кода. Программу нужно запустить и проверить реальными сценариями. Для приложения учета расходов это означает, например, добавить обычную запись, ввести нулевую или очень большую сумму, попробовать оставить обязательное поле пустым, удалить запись и перезапустить приложение. Если предусмотрена авторизация, отдельно проверяют вход, выход и доступ к чужим данным. Автоматические тесты и статический анализ помогают находить часть проблем. При этом инструменты AI для проверки тоже не являются окончательной гарантией: GitHub прямо указывает, что AI-review может пропускать проблемы и требует дополнительной человеческой проверки.

Где вайбкодинг имеет границы

Подход хорошо подходит для прототипов, небольших внутренних инструментов, простых сайтов и проверки продуктовых гипотез. Он также может ускорять отдельные этапы разработки, когда человек способен сформулировать требования и оценить получившийся результат. Сложнее ситуация с системами, где ошибка может привести к серьезным последствиям: финансовыми операциями, обработкой чувствительных данных, критической инфраструктурой или сложной бизнес-логикой. Здесь недостаточно получить работающий на первый взгляд код — нужны полноценные процессы тестирования, контроля безопасности и ревью. Отдельная проблема возникает, когда пользователь вообще не понимает, что делает сгенерированный код. В таком случае исправление одной ошибки может породить другую, а неочевидная зависимость или небезопасное решение останутся незамеченными.

Как развивать навыки работы с AI-кодом

Чтобы пользоваться вайбкодингом осмысленно, полезно изучать не только написание запросов, но и основы веб-разработки, архитектуры, API, тестирования, отладки и безопасности. Например, в программе, представленной на странице курса по вайбкодингу, отдельно рассматриваются ИТ-база, декомпозиция задач, работа с AI-ассистентами, тестирование, развертывание и проверка проектов. Такие знания нужны не для того, чтобы вручную переписывать весь код. Их задача — дать человеку возможность понимать, что именно он поручает нейросети, замечать подозрительный результат и корректно ставить следующую задачу.

Вайбкодинг поэтому разумнее воспринимать как совместную работу человека и ИИ. Нейросеть помогает быстрее перейти от идеи к прототипу, но ответственность за требования, проверку результата и решение о готовности продукта остается на стороне человека.