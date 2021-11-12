3DMark SSD Storage тестирует производительность хранилища вашего ПК

Если вам интересно узнать больше о производительности SSD-накопителя на вашем компьютере, вам будет приятно узнать, что на этой неделе UL объявила о выпуске своего нового теста 3DMark SSD Storage, предлагающего специальный тест компонентов для измерения игровой производительности SSD-накопителей.

Тест дает оценку производительности 3DMark Storage Benchmark Score. Как обычно в 3DMark, более высокий балл означает лучшую производительность. Тест 3DMark Storage Benchmark использует трассировки, записанные в популярных играх и связанных с ними действиях, для измерения реальной игровой производительности. Более 20 лет 3DMark был лучшим выбором геймеров для тестирования новейших видеокарт и процессоров. Сегодня компания выводит «Тест геймера» в новую область с помощью теста 3DMark Storage Benchmark, специального компонентного теста для измерения игровой производительности твердотельных накопителей, гибридных дисков и других устройств хранения. Благодаря быстрому современному хранилищу SSD время загрузки короче, уровни перезапускаются быстрее и меньше прерываний в игровом процессе. Игроки на ПК теперь могут выбирать из широкого спектра вариантов высокопроизводительного хранилища, от самых быстрых устройств PCI Express 4.0 и NVMe до более дешевых твердотельных накопителей SATA и гибридных дисков большой емкости.