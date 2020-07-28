5 спортивных товаров, которые выгодно покупать на Авито

1. Роликовые коньки

Лето - самое время заняться спортом, особенно после месяцев самоизоляции. В этой статье мы расскажем о том, какие спорттовары выгодно покупать на Авито, чтобы заниматься спортом дома или в парке.

2. Скамья для пресса

На крупнейшем российском сайте объявлений полно роликовых коньков по цене всего-навсего… 100 рублей . Для сравнения, новые ролики в интернете можно купить в среднем по цене от 1500 до 3500 рублей. Особенно много предложений детских коньков. Разгадка проста: дети быстро вырастают из роликов. Ну а некоторые взрослые после пары падений понимают, что покупка только занимает место дома. “В среднем товар, как только его выносят из магазина, теряет в цене 30%, а на Авито пользователи продают использованные товары на 50-90% дешевле таких же новых. Это особенно справедливо для детских товаров, которые нужны только на короткий период жизни ребенка” - говорит Дарья Касьянова, менеджер по с2с-маркетингу Авито Товары.

3. Теннисный стол

На помощь тем, кто обычно ходит заниматься в зал, но в период пандемии не готов или не может, также приходят объявления о продаже тренажеров частниками. С ними заниматься спортом можно гораздо дешевле, чем в клубе. А если снаряд надоест, можно снова его продать. К тому же, так вы поддержите ответственное потребление и шеринговую экономику. К примеру, средняя стоимость новой скамьи для пресса в магазинах - от 2500 до 4500 рублей. По объявлению ее можно купить в диапазоне от 500 до 1000 рублей. «Россияне довольно активно продают и покупают тренажеры. С февраля по сегодняшний день предложение на сайте в этой категории увеличилось на 4%, а спрос на 6%. При этом в целом в категории “Спорт и отдых” по сравнению с прошлым годом спрос в июне вырос почти вдвое», - говорит Дарья Касьянова.

4. Велосипед

Спортивное оборудование совершенно не обязательно должно быть бывшим в употреблении. Многие компании используют сайт объявлений как дополнительный канал продаж, который не требует такой наценки на товары, как большие торговые сети. Например, новенький стол для пинг-понга на Авито можно купить по цене от 3000 рублей за детский и 6000 за взрослый.

5. Страйкбольный автомат

С велосипедами действует тот же принцип, что с роликовыми коньками: из них часто вырастают дети, а значит, вторичный рынок очень большой. Если в магазинах горный велосипед Merida, например, можно приобрести по цене 25 000 - 40 000 рублей в зависимости от “навороченности”, то на Авито полно предложений по 5000 - 10 000 рублей от тех, у кого выросли дети-подростки или тех, кому надоело спотыкаться о велосипед в коридоре. «Спрос на велосипеды в апреле и мае 2020 года вырос на 53,7% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019, а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в 2 раза. Традиционно весной и с началом лета показатели спроса по велосипедам растут, однако в этом году аналитики Авито отмечают особенный ажиотаж. “Велосипед” занял 2-е место в топе поисковых запросов на первой неделе мая», - говорит Дарья Касьянова.