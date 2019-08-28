7 преимуществ интернет-магазинов

Интернет произвел революцию в продажах. Благодаря многочисленным преимуществам, множество людей предпочитают “ходить на шопинг” в Интернет, а не в обычные магазины. А для владельцев бизнеса, создание интернет-магазина - это большой шаг в его развитии.

Давайте разберем причины, по которым многие любят онлайн-покупки и почему они так популярны? Ниже описаны 7 основных причин для покупок в Интернете.

Большое разнообразие

Выбор товаров онлайн поистине потрясающий! Поиск любого бренда и товара не составит трудностей, а выбор цвета и размера становится проще простого. Можно заказать товар, которого нет в наличии и вам его отправят, как только он появится.

Отсутствие очередей

Много людей избегают походов по магазинах в выходные и перед праздниками, ведь не всем нравится быть раздавленным толпой. Покупая онлайн вам не нужно думать, как припарковаться или выбраться из магазина живым и не искалеченным.

Удобство

Удобство является большой привилегией. Только в интернете вы можете покупать всё, что вам захочется, находясь дома в пижаме. Без очередей, назойливых консультантов и кассиров. Интернет-магазины дают нам возможность моментально делать покупки 24/7. Много информационных продуктов, таких как электронные книги, музыка и т. д., становятся доступными сразу после оплаты. Скачиваемые элементы исключают необходимость в физическом материале, что очень экологично!

Нет давления

Очень часто мы совершаем совсем не нужные покупки. Продавцы оказывают давление, используя навыки продаж и нам становится неудобно отказываться от товара, который не совсем подходит.

Лучшие цены

Покупать онлайн намного выгоднее, ведь производителям не требуются посредники и арендованные помещения, что прилично удешевляет стоимость товаров. Часто онлайн-магазины предлагают разные промокоды, купоны и скидочные карты постоянным покупателям. Создание сайта на wordpress облегчит разработчикам внедрение этих “плюшек” в функционал сайта.

Контроль

Когда мы приходим в обычный магазин, иногда бывает, что нужная нам вещь отсутствует. И тогда мы начинаем смотреть аналоги, часто покупая то, что нам не совсем нужно. При онлайн-покупках такое случается намного реже, ведь есть еще магазины с похожим ассортиментом.

Б/у или некондиция

Иногда онлайн-магазины предлагают уценку - вещи по заниженной цене, которые пригодны для использования, но имеют незаметный брак или повреждения упаковки. Также есть большое количество сайтов с подержанными вещами и антиквариатом, где цены намного ниже, чем в обычных магазинах.



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