AAEON сотрудничает с производителем ИИ-чипов Hailo для обеспечения приложений нового поколения

UP Bridge the Gap, торговая марка AAEON, объявила о партнерстве с Hailo, ведущим производителем микросхем искусственного интеллекта (ИИ), чтобы удовлетворить стремительно растущие потребности в приложениях искусственного интеллекта следующего поколения. Новейшие платформы UP Bridge the Gap совместимы с модулем ускорения искусственного интеллекта Hailo-8 M.2 от Hailo, предлагая беспрецедентную производительность искусственного интеллекта с лучшей в своем классе энергоэффективностью.

Пограничные вычисления требуют все более интенсивных рабочих нагрузок для компьютерного зрения и других задач искусственного интеллекта, что делает все более важным перенос рабочих нагрузок глубокого обучения из облака на периферию. Запуск ИИ-приложений на периферии обеспечивает получение логических выводов в реальном времени, конфиденциальность данных и низкую задержку для умного города, умной розничной торговли, индустрии 4.0 и многих других приложений на различных рынках. AI-модуль Hailo-8 M.2 обеспечивает 26 тераопераций в секунду (TOPS) при рекордной средней мощности 2,5 Вт. Это означает, что разработчики могут запускать сложные приложения для глубокого обучения и компьютерного зрения на периферии, сохраняя энергопотребление на абсолютном минимуме. Новейшие платформы UP Bridge the Gap совместимы с ключевым AI-модулем Hailo-8 M.2 2280 B+M. Эти компактные периферийные вычислительные устройства обладают впечатляющими промышленными характеристиками, начиная от энергоэффективности и заканчивая высокой производительностью.