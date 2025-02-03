Apple отказалась от новых AR-очков

Компания Apple, судя по информации западных инсайдеров, отказалась от очередного проекта AR-очков. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания закрыла разработку устройства с кодовым названием N107 — эта модель должна были выглядеть как обычные солнцезащитные очки, но со встроенными дисплеями в линзах, которые могли бы подключаться к Mac. Судя по описанию, устройство могло бы предложить одну из самых перспективных функций Vision Pro — виртуальный монитор в любом месте, но без громоздкого дизайна и высокой цены в 3500 долларов. Кроме того, линзы очков могли бы менять оттенок, сигнализируя окружающим о занятости владельца, как технология EyeSight в Vision Pro. Однако, в отличие от гарнитуры, модель N107, судя по всему, не имела камеры или возможностей смешанной реальности.

Главной проблемой, по словам Гурмана, стала сложность создания удобного и доступного устройства. Изначально очки должны были работать в связке с iPhone, но он не мог обеспечить достаточную мощность без быстрой разрядки. Затем Apple попробовала подключить их к Mac, но этот вариант не понравился руководству после тестов. Эта отмена вызывает вопросы о будущем Apple в сфере AR и XR — в 2023 году компания уже отказалась от другого проекта AR-очков, плюс инсайдеры говорят, что работу над Vision Pro 2 также поставили на паузу, сосредоточившись на более доступной версии гарнитуры. Довольно странный подход на самом деле, который указывает на плохие перспективы в этом сегменте.