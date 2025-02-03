Microsoft добавила новый ИИ-инструмент в Paint

Участники программы Windows Insider вскоре заметят значок Copilot в ещё одном приложении — в Paint. В обновлении, которое уже начало распространяться для пользователей каналов Canary и Dev, появится новая кнопка, объединяющая инструменты ИИ в одном месте. При нажатии на иконку Copilot в панели задач откроется выпадающее меню с генеративными функциями Cocreator, Image Creator и Generative Erase, которые позволяют генерировать контент в приложении. Собственно, за последний год Microsoft постепенно интегрировала инструменты генерации изображений в Paint — в конце 2023 года появился Cocreator на базе DALL-E, а осенью появились функции генеративного заполнения. Теперь все эти возможности собраны в одном месте, и если вам нужно создать изображение с помощью ИИ, достаточно просто нажать на иконку Copilot.

Кроме того, сегодняшнее обновление для Windows 11 Insiders улучшает ИИ-поиск, представленный в предварительной версии ранее в этом месяце. Теперь улучшенный поиск позволяет находить фото в облаке с помощью естественного языка, тогда как ранее ИИ-поиск работал только с локальными файлами. Теперь при выполнении запроса файлы из облака будут отображаться рядом с локальными изображениями, но стоит отметить, что это обновление доступно только для участников каналов Dev и Beta в Windows 11 Insider. Остальным пользователям апдейт предоставят потом, когда система будет протестирована и настроена должным образом. Стоит немного подождать.