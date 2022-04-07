AKEEYO представила панорамный видеорегистратор 2K с углом обзора 720°

Водителей, которые ищут видеорегистратор с высоким разрешением 2K для своего автомобиля, может заинтересовать первый панорамный зеркальный видеорегистратор AKEEYO V720S с углом обзора 720° от инженеров AKEEYO. Обеспечивая UHD-изображение как спереди, так и сзади в разрешении 2K, уникальная система оснащена собственным интегрированным режимом парковки, а кадры спереди и сзади можно записывать одновременно.

Благодаря зеркалу с потоковым видео, улучшен обзор примерно на 300 %, оно устраняет препятствия на заднем сиденье, позволяя водителю беспрепятственно видеть полосу движения позади и традиционные слепые зоны.

Встроенный GPS каждый раз записывает точную скорость, направление и маршрут вашей поездки. AKEEYO V720S оснащен суперконденсатором выдерживающий температуру от -20С до 60С при работе без остановок.

Если кто-то ударит вашу машину, AKEEYO V720S автоматически запишет и заблокирует 30 секунд до и после, чтобы обеспечить защиту наиболее важных кадров, в то время как заблокированные видео не будут удалены в дальнейшем. В случае инцидента любые файлы, которые были защищены активацией G-Sensor или ручным нажатием кнопки File Protect, не будут перезаписаны и останутся на SD-карте.
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