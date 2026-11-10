Обзор ApiDok DVR-QD-01: двухканальный регистратор с GPS и Wi-Fi

Крепеж позволяет изменять угол наклона и при этом он достаточно плотный, что исключает тряску во время движения по неровным дорогам. Крепление с помощью скотча хорошо себя показало при смене температур, не отлипнет. Как отмечал вначале, в видеорегистраторе отказались от аккумулятора, подверженного вздутию и возгоранию, повысив надежность эксплуатации и долговечность.
Разъемы расположены по краям корпуса. Для питания используется USB-C и на другой грани гнездо для внешней камеры. Эксплуатация с комплектным адаптером ограничивает часть возможностей, среди которых режим парковка. Длина комплектного кабеля у адаптера питания – 3 м, у внешней камеры – 5 м, этого хватит для скрытого монтажа под обшивкой в автомобилях с разным типом кузова.
Выполнен корпус из пластика с преимущественно матовым покрытием. Немаркий и неприметный со стороны улицы. Размещен объектив с оптической группой из стеклянных линз, диафрагмой F/1.8 и углом обзора 123.4 градуса по диагонали.
Сторона водителя у ApiDok DVR-QD-01 занята цветным дисплеем с диагональю 3.2 дюйма с разрешением 268х800 пикселей. На рамке нанесена маркировка, соответствующая расположению механических кнопок управления. Распределены они по боковым граням корпуса. Взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы в ходе эксплуатации столкнулись с плавающей проблемой с выводом ошибки работы с накопителем, требующим проведение форматирования. Проблема проявлялась с тремя разными накопителями с высоким классом скорости.
Внешняя камера использует тот же способ крепления с двухсторонним скотчем. Корпус в форме цилиндра. Оптимально ставить на заднее стекло внутри салона, угол наклона у нее регулируется. Из-за ограниченной площади экрана она не может выступать помощником при движении задним ходом.
Зеркалирование изображения, автоматическое отключение экрана, выбор интерфейса (изображение с камеры или вывод скорости).
Громкость динамика, чувствительность G-сенсора, обнаружение столкновений, длительность и тип режима парковки.
Приложение ApiDok DVR-QD-01 оснащен модулем Wi-Fi, используемым для беспроводного соединения со смартфоном. Помимо подключения к точке доступа необходимо будет загрузить бесплатное приложение, доступное для iOS и Android. QR-код для его загрузки выводится на экран и напечатан в инструкции.
Приложение позволяет просматривать потоковое изображение с двух камер, это может быть полезно при подборе оптимального угла наклона во время монтажа. Делать фотоснимки и запускать съемку видео. Вывести список отснятых файлов, не снимая видеорегистратор со стекла, выбранные удалить, защитить от перезаписи или перенести в память смартфона. Управление всеми параметрами работы. Проверка версии прошивки, форматирование карты памяти.