Обзор ApiDok DVR-QD-01: двухканальный регистратор с GPS и Wi-Fi

Изучаемый сегодня видеорегистратор ApiDok DVR-QD-01 поддерживает двухканальный режим съемки, беспроводное соединение со смартфоном с помощью бесплатного приложения и оснащен GPS-модулем, используемым для фиксации скорости движения и ее отображения на экране. Два режима в режиме парковки с активацией по датчику движения или круглосуточной ускоренной покадровой записью. Его можно безопасно эксплуатировать в реалиях российских дорог, в нем отказались от аккумулятора и суперконденсатора, но у этого решения есть и своя слабая сторона - авария с повреждением бортовой цепи полностью прервет видеосъемку.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым особенностям исполнения. Комплект включает дополнительную камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Крепление на лобовое стекло у видеорегистратора является цельной частью корпуса. Для фиксации на стекле применяется двухсторонний скотч. За счет компактных габаритов его можно и оптимально будет поставить в верхней зоне лобового стекла, включая возможность спрятать за салонным зеркалом. Снять можно сдвигом в сторону, на стекле остается небольшая крепежная площадка.

Крепеж позволяет изменять угол наклона и при этом он достаточно плотный, что исключает тряску во время движения по неровным дорогам. Крепление с помощью скотча хорошо себя показало при смене температур, не отлипнет. Как отмечал вначале, в видеорегистраторе отказались от аккумулятора, подверженного вздутию и возгоранию, повысив надежность эксплуатации и долговечность.

Разъемы расположены по краям корпуса. Для питания используется USB-C и на другой грани гнездо для внешней камеры. Эксплуатация с комплектным адаптером ограничивает часть возможностей, среди которых режим парковка. Длина комплектного кабеля у адаптера питания – 3 м, у внешней камеры – 5 м, этого хватит для скрытого монтажа под обшивкой в автомобилях с разным типом кузова.

Выполнен корпус из пластика с преимущественно матовым покрытием. Немаркий и неприметный со стороны улицы. Размещен объектив с оптической группой из стеклянных линз, диафрагмой F/1.8 и углом обзора 123.4 градуса по диагонали.

Сторона водителя у ApiDok DVR-QD-01 занята цветным дисплеем с диагональю 3.2 дюйма с разрешением 268х800 пикселей. На рамке нанесена маркировка, соответствующая расположению механических кнопок управления. Распределены они по боковым граням корпуса. Взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы в ходе эксплуатации столкнулись с плавающей проблемой с выводом ошибки работы с накопителем, требующим проведение форматирования. Проблема проявлялась с тремя разными накопителями с высоким классом скорости.

Управление

Внешняя камера использует тот же способ крепления с двухсторонним скотчем. Корпус в форме цилиндра. Оптимально ставить на заднее стекло внутри салона, угол наклона у нее регулируется. Из-за ограниченной площади экрана она не может выступать помощником при движении задним ходом.Интерфейс меню управления организован в виде списка опций, полностью на русском языке. В нем можно запустить Wi-Fi точку доступа, изменить разрешение съемки, длительность циклов, управлять микрофоном.

Зеркалирование изображения, автоматическое отключение экрана, выбор интерфейса (изображение с камеры или вывод скорости).

Громкость динамика, чувствительность G-сенсора, обнаружение столкновений, длительность и тип режима парковки.

Приложение ApiDok DVR-QD-01 оснащен модулем Wi-Fi, используемым для беспроводного соединения со смартфоном. Помимо подключения к точке доступа необходимо будет загрузить бесплатное приложение, доступное для iOS и Android. QR-код для его загрузки выводится на экран и напечатан в инструкции.

Тесты

День город ApiDok DVR-QD-01

День трасса ApiDok DVR-QD-01

Ночная съемка ApiDok DVR-QD-01

Итоги

Приложение позволяет просматривать потоковое изображение с двух камер, это может быть полезно при подборе оптимального угла наклона во время монтажа. Делать фотоснимки и запускать съемку видео. Вывести список отснятых файлов, не снимая видеорегистратор со стекла, выбранные удалить, защитить от перезаписи или перенести в память смартфона. Управление всеми параметрами работы. Проверка версии прошивки, форматирование карты памяти.В основном модуле у ApiDok DVR-QD-01 установлена матрица GalaxyCore GC4663 с максимальным разрешением съемки 2К Quad HD со скоростью 25 кадров в секунду. В дополнительной камере сенсор GalaxyCore GC2053 с разрешением Full HD со скоростью 25 кадров в секунду.В городе на скорости 40-60 км/ч ситуация с разборчивостью номеров не меняется.В дневное время на трассе заметны разобрать номерные знаки можно только в своем потоке при близком приближении. Общая информативность видео, происходящего на дороге, позволяет составить полное представление об участниках дорожного движения.В ночное номера общая информативность роликов на хорошем, в спорных ситуациях не составит проблем определить виновника ДТП.ApiDok DVR-QD-01 — двухканальный видеорегистратор с высоким качеством видеосъёмки, GPS для контроля скорости, возможностью скрытого монтажа в автомобиле, Wi-Fi и приложением для смартфона, а также надёжным исполнением без аккумулятора и питанием через USB-C.