AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 большое обновление

AMD выпустила новый Radeon Pro Software Enterprise Driver 18.Q2, продолжая защищать инвестиции ИТ-специалистов и покупателей, обеспечивая значительное повышение производительности в ведущих профессиональных приложениях, таких как CATIA, Creo и Siemens NX, наряду с улучшенными функциями безопасности и стабильностью.Выполняя обещание ежеквартальных обновлений драйверов, AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 включает в себя следующие преимущества:Улучшенная производительность приложений.Большая стабильность.Первоклассная безопасность, 24/7.Поддерживает обновление Windows 10 апреля 2018 года.Новые версии Windows для плагинов Radeon ProRender для Blender и Maya.