AMD Radeon Software Adrenalin 20.11.2 получает поддержку видеокарт серии Radeon RX 6000

В связи с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6000 серии, AMD выпустила новое обновление для графического драйвера Radeon Software Adrenalin. Новая версия драйвера под номером 20.11.2 теперь поддерживает выпущенные видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800.

Также была оптимизирована игра World of Warcraft: Shadowlands. В Vulkan ICD добавлено новое расширение VK_KHR_fragment_shading_rate, с помощью которого представляется возможность изменять скорость затенения для каждого фрагмента. Исправлены проблемы с зависаниями и сбоями во время воспроизведения видео. Исправлены сбои системы на видеокартах серии Radeon RX 500 в режиме ожидания или на рабочем столе с несколькими подключенными дисплеями Radeon FreeSync с высокой частотой обновления и многое другое. С полным списком исправлений можно ознакомится на официальном сайте компании.