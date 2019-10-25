AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.2

AMD выпустила драйверы Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.2. Они обещают высочайшую производительность в играх Call of Duty: Modern Warfare, The Outer Worlds и Chernobylite.

В новом драйвере исправлены некоторые ошибки: Запуск League of Legends ™ может привести к тому, что дисплей останется пустым в течение нескольких секунд. Radeon Chill может создать недействительную запись в реестре, когда она включена или отключена. Borderlands 3 ™ может быть приложением после игры в игровом тесте или сменой разрешения. Возможно мерцание при воспроизведении мультимедиа в приложении Фильмы и ТВ при использовании некоторых подключенных дисплеев через USB Type-C. Некоторые графические продукты Radeon RX Vega и Radeon RX 5700 могут периодически испытывать сбой потока или TDR, при активной нагрузке на видеокарту.