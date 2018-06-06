AMD анонсирует Radeon RX Vega 56 Nano

В Тайване AMD анонсировала новую карту графическую карту Vega Nano. На пресс-конференции Computex была представлена ​​карта форм-фактора (Mini ITX) размером 17 см.Она является следующим поколением видеокарт после Radeon R9 Nano. Характеристики Radeon RX Vega 56 Nano еще не опубликовали однако партнеры, такие как PowerColor, уже показали свои варианты видеокарт несколько недель назад.