AMD переименует FreeSync 2 в FreeSync 2 HDR

Как вы можете понять из названия статьи, AMD переименует опцию FreeSync 2 в FreeSync 2 HDR. По правде говоря, это достаточно продуманный хороший ход. FreeSync (оригинальная версия) и FreeSync 2 часто путают.Во время интервью с PC Perspective пресс-секретарь AMD опубликовал данную новость. Если монитор получил сертификат FreeSync 2, он должен поддерживать как минимум HDR600, 99 процентов от BT.709 и 90 процентов цветового спектра DCI P3.