AMD представила новое ПО Radeon Adrenalin 2020

Выпуск Radeon Software Adrenalin 2020 повысит производительность графического процессора за счет повышения стабильности и новых функций. В Radeon Adrenalin 2020 имеется полностью переработанный установщик, который позволяет на 34% ускорить установку и улучшить заводские настройки с возможностью сохранения предыдущих пользовательских настроек графического процессора.

Пользовательский интерфейс полностью обновлен. Дополнением к ПО является Game Center который показывает статистику игр, средний FPS и время проведенное в игре. Radeon Anti-Lag сохранен и улучшен благодаря дополнительной поддержке DirectX 9 на графических процессорах серии до RX 5000.

AMD Radeon Adrenalin 2020 первоначально будет включать поддержку Radeon Boost в нескольких популярных играх, таких как Overwatch, PUBG, Destiny 2 и COD: WW2. Radeon Boost динамически регулирует разрешение с минимальными или незначительными изменениями качества изображения.